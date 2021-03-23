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40 dakikalık mesafe, teleferikle 40 saniyeye düştü

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Direk ailesi, tepedeki bahçelerine geçişi kolaylaştırmak için kurdukları teleferikle 40 dakikalık mesafeyi 40 saniyeye düşürdü

40 dakikalık mesafe, teleferikle 40 saniyeye düştü
İHA

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde ikamet eden Direk ailesi, Trabzon turunda teleferik sistemiyle karşılaştı.

DHA'nın haberine göre bahçeye her gün yürüyerek büyük mesafe kat eden aile bireyleri, ulaşımı kolaylaştırmak için çareyi teleferik sisteminde buldu.

Van’da aynı teleferik sistemi kuracak ustayı bulamayan baba Necmettin Direk, Rize’den bir ustayla anlaştı.

Van’a gelen Rizeli usta tarafından bir hafta içinde ev ile bahçe arasında bir ton taşıma kapasitesi bulunan teleferik sistemi kuruldu.

Aile, 10 yıldır kullandıkları bu sistemle yol üzerinde dere ve uçurumların bulunduğu arazilerine 40 saniyede ulaşıyor.

“TRABZON TURUNDA BU SİSTEMİ GÖRDÜK”

Caner Direk, Van’da daha önce bu şekilde bir sistemin olmadığını belirtti. Teleferik sayesinde rahatlıkla arazilerine gidip geldiklerini ifade eden Direk, “Eskiden evden bahçeye ulaşım 40 dakika sürüyordu. Çünkü arada bir dere ve uçurum var. Ancak şu an teleferikle 40 saniyede ulaşıyoruz. Ailece gittiğimiz Trabzon turunda bu sistemi gördük. Babam da ‘bunu Van’da yapabiliriz’ dedi. Tabii daha önce burada böyle bir sistem yoktu. Asansör işleriyle ilgilenenlere sorduk. Onlar da bizler yatay sistem kurduklarını ancak bu dikey sistem kuramayacaklarını söyledi. Kuzenimle birlikte Rize’ye gittik ve orada ustayla anlaştık. Ustaların buradaki çalışması bir hafta sürdü. Bir haftada yapılan teleferiği 10 yıldır kullanıyoruz” dedi.

“GÖRENLER ŞAŞIRIYOR”

Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini dile getiren Direk, “Teleferiğin altından geçen yol Erek Dağı’na gittiği için bahar aylarında pikniğe gidenlerin dikkatini çekiyor. Bahçedeki ve tarladaki çalışmalarımıza karların erimesiyle birlikte başlıyoruz. Ağaç altı temizleme, gübreleme ve budama çalışmalarına başladık. Teleferikle gidip geldiğimiz bahçemize işlerimizi kışa kadar sürdürüyoruz” diye konuştu.

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