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        Datça’da kâbus! 40 derece sıcakta ne elektrik var ne su

        Ünlü tatil bölgesi Datça'da pazar gününden bu yana elektrik ve su yok. Tatilciler isyanda. Esra Toptaş yazdı…

        Esra Toptaş
        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 18.07.2023 - 11:21
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        40 derece sıcakta ne elektrik var ne su!
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        Muğla Datça’da pazar akşamından bu yana elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Aşırı sıcakların yaşandığı, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği şu günlerde elektrik ve su altyapısının iflas etmesi bölge halkını ve tatilcileri isyan ettirdi.

        Bu sıcakta klima çalıştırılamıyor, telefonlar şarj edilemiyor, su yok duş alınamıyor. Yazın ortasında kâbusu yaşayan Datça’da tatilciler dönüşe geçti.

        Geçtiğimiz yıllarda da yaz aylarında artan nüfusla birlikte elektrik ve su sıkıntıları yaşayan Datça’da altyapı yetersizliğine bir türlü çözüm bulunamadı.

        Son birkaç gündür yaşanan elektrik ve su sıkıntısına bir de internet problemi de eklendi. Şu günlerde Datça kelimenin tam anlamıyla mahrumiyet yaşıyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #haberler
        #datça
        #Muğla
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