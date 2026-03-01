Canlı
        40 metrelik falezlerden düştü, hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        40 metrelik falezlerden düştü, hayatını kaybetti!

        Antalya'da feci bir olay yaşandı. Kentte 22 yaşındaki Mehmet Ali Karaçay, 40 metrelik falezlerden düşerek hayatını kaybetti

        Giriş: 01.03.2026 - 11:08
        40 metrelik falezlerden düştü!

        Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki asansörün bulunduğu alandan yaklaşık 40 metrelik falezlere düşen Mehmet Ali Karaçay (22), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, falezler üzerinde yer alan asansörün bulunduğu alanda meydana geldi.

        Mehmet Ali Karaçay, yat limanına inilen asansörün bulunduğu alandan düştü. Karaçay'ın yaklaşık 40 metrelik yüksekten düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi Karaçay'a ulaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Karaçay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

