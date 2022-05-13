Biden'ın istediği olmadı 0:00 / 0:00

Rusya'nın işgali ile beraber Biden yönetimin Ukrayna'ya verdiği yeni ek paketi Senato'ya takıldı.

Salı günü Temsilciler Meclisi'nde, 368 Evet, 57 Hayır oyu ile geçen 40 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketi yasası, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un pakete bazı eklemeler yapmak istemesi üzerine geçemedi.

Demokrat Parti'nin Senato lideri Chuck Schumer "Ukrayna halkı için yeni bir kritik acil durum finansmanı türünü geçirmek için birlikte çalışmalıyız" mesajı verirken, Senato'da Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell da "Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği bir sonraki Ukrayna'ya askeri yardım paketini kuvvetle destekliyorum" demişti.

Ancak Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un, sorumlu bir müfettişin Ukrayna fonlarını denetlemesini talep etmesi ve tasarıya ek istemesi nedeniyle dün oylama gerçekleşemedi. Özellikle Cumhuriyetçi Parti'de bazı üyelerin Ukrayna'ya milyarca dolar destek yerine, ABD'nin kendi sorunlarına finansal desteğin harcanmasını istediği ve bunun için hayır oyu kullandıkları biliniyor.

SENATÖR PAUL'DAN SERT ELEŞTİRİ

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Senato'da yaptığı konuşmada "ABD ekonomisini mahvederek Ukrayna'yı kurtaramayız" diyerek harcamaların hızı konusunda meslektaşlarını uyardı. Senatör Paul, "Amerikalılar [enflasyondan] acıyı hissediyorlar ve Kongre, kapıdan olabildiğince hızlı bir şekilde daha fazla para çekerek bu acıya katkıda bulunmaya niyetli görünüyor" dedi.

Başkan Biden, Kongre'ye 40 milyar dolarlık Ukrayna yardım paketinin derhal onaylanması çağrısını yapmış ve ABD'nin mevcut yardımının yaklaşık on gün içinde tükeneceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Başkan Biden, Kongre liderlerine "Önümüzdeki birkaç gün içinde bu paketi masama getirin" demesine rağmen dün Senato'da istenilen oylamanın yapılamaması nedeniyle Başkan Biden'ın hayal kırıklığına uğradığı gelen haberler arasında.

Biden yönetimi, milyarlarca dolar askeri yardım ile, Ukrayna’nın Rusya'yı sahada geri püskürteceği ve buna bağlı olarak da Rusya’nın zora düşeceğine inandığı için yeni paketin acilen geçmesini istiyor.

40 milyar dolarlık Ukrayna'ya yardım paketinin gelecek hafta Senatoda tekrar görüşülüp, 10 gün için oylama yapılması bekleniyor.

40 MİLYAR DOLARLIK PAKETTE NE VARDI?

- Pentagon 19.8 milyar dolar

- Stokları yenilemek için: 8.7 milyar dolar

- Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi: 6 milyar dolar

- EUCOM desteği: 3.9 milyar dolar

- Savunma Üretim Yasası :600 milyon dolar

- Kritik mühimmat ve ihracat : 550 milyon dolar