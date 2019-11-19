40 sanatçıdan 'Renkli Geçiş'

Akademililer Sanat Merkezi, 2019 yılını kapatan ve 2020 yılını karşılayan “Renkli Geçiş” isimli sergisinde tuvalden heykele uzanan geniş bir skalada, oldukça renkli ve hareketli bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

Cansu Kahraman - "Stephan'a"

40 sanatçıdan oluşan, usta ve genç isimlerin birlikte yer aldıkları sergide sanat merkezinin figüratif ve renkçi resim anlayışının yanında, farklı atölyelerin ve üslupların izlerini görmek de seyirciyi ilham veren bir yolculuğa davet ediyor.

Kader Genç - "Eksilmiş Aile Portresi"

Sergi, 28 Kasım 2019 ile 4 Ocak 2020 tarihleri arasında Akademililer Sanat Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor olacak.

Samed Arda Selim

Sergide eserleri ile yer alan sanatçılar: Ahmet Merey, Akın Ekici, Aleyna Öztürk, Aslan Nayeb, Aslı Altınışık, Ayşe Tanay, Ayşe Tanay Ülgen, Ayşenur Köksal, Buse Kökçü, Cansu Kahraman, Cengiz Uğur, Çağdaş Erçelik, Delil Tarım, Elif Aydemir, Emel Yurdakul, Ercan Sert, Eylül Köksümer, Farnaz Vakili, Gizem Enuysal, Gülistan Karagüzel, Hakan Kalay, Hayri Ağan, Hülya Sözer, Hüseyin Çubuk, Işıl Güleçyüz, Joel Menemşe, Kader Genç, Kudret Türküm, Murat Mizrahi, Nesli Türk, Neşe Akar, Nurdan Likos, Ömer Kocağ, Özlem Üner, Saliha Bilge, Samet Arda Selim, Sema Maşkılı, Serap İskener, Serra Kuşkaya, Sonat Çavuşoğlu, Songül Canerik, Süleyman Erdal, Talha Okan, Vasıf Pehlivanoğlu, Vicdan Elmas, Yasemin Kuşi, Yağmur Yılan, Zeynep Kayserilioğlu.

Eylül Köksümer - "Yersiz Kalan"