Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adayların 4’te 1’i 150 barajı için gerekli olan ortalama 15 neti çıkaramadı. Bu adayların 41 bin 281’i ise yarım net bile yapamayarak ‘sıfır’ çekti. Adaylar en çok Türkçe’de başarılı oldu, fizikte zorlandı. Eğitimciler, daha düşük sıradakilerin de yerleşme şansının olduğunu söylüyorlar. Uzmanlar adayları tercihler sırasında puanların değil, sıralamaların dikkate alınması konusunda uyarıyor.



Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları önceki gece açıklandı. Sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresinden öğrenen adaylar için 7-14 Ağustos arasında tercih süreci başlayacak. ÖSYM sonuçların yanı sıra ‘YKS Ön Değerlendirme Raporu’da yayımlayarak, sınavlara ilgili önemli verilere yer verdi.



Sınava günler kala adayların puanının hesaplanması için iki testten yapılması gereken yarımşar net zorunluğu tek teste indirilmişti. Puanın hesaplanması için sorumlu olunan herhangi bir testten yarım net yapılmasının yeterli olması adayların işine yaradı. ÖSYM’nin yayınladığı raporda bu durumun barajı geçen aday sayısında artışa yol açtığı görüldü. Geçen yıla göre barajı geçen aday sayısında artış yaşandı. Ancak yine de TYT’de puanı hesaplanan 2 milyon 260 bin 273 adayın 496 bin 616’sı, 150 barajını geçemedi. Yani adayların neredeyse dörtte biri, TYT’de 150 puan için yeterli olan yaklaşık 15 neti çıkaramadı. Dolayısıyla 496 bin 616 adayın TYT puanı hesaplanmadı. Barajı geçen 1 milyon 763 bin 657 aday, özel yetenekle alan üniversiteleri, önlisans ve açıköğretim programlarını tercih edebilecek.



İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise, sınavı geçerli olan 1 milyon 877 bin 568 aday arasında, 180 barajını sayısalda 434 bin 358, eşit ağırlıkta 745 bin 485, sözelde 912 bin 284, yabancı dilde ise 66 bin 898 aday geçti. Böylece bu adaylar, lisans programlarını seçebilecek. Eğitimcilerin daha önceki analizlerine göre, AYT’de 180 barajına ulaşmak için TYT’de 15 net çıkaran adayın ortalama 20 net daha yapması yeterliydi.



41 BİN 281 KİŞİ SIFIR ÇEKTİ

Uzmanlara göre, TYT’de 41 bin 281 aday 100 puan ve üstü alamadı. Yani bu adaylar yarım net bile yapamadı. Çünkü eğitimciler, TYT’de yarım net yapmanın 100 puan almak için yeterli olduğu belirtiyor. Ayrıca ÖSYM’nin verilerinde derslerde yapılan doğru sayıları da yer alıyor. Buna göre de, TYT temel matematik testinde adayların yüzde 8’e yakını hiçbir soruya doğru yanıt veremedi. Fen bilimlerinde ise yaklaşık yüzde 7’si soruların hiçbirini yapamadı. AYT’deki matematik testinde adayların yüzde 11’i, fen bilimlerinde ise yüzde 8’e yakını hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı.



Adayların testlere göre puan ortalamalarına da yer verildi. Buna göre, tüm testlerde Türkçe en başarılı, fizik ise adayların en başarısız olduğu testler oldu. Türkçe’de ortalama olarak 40 soruda 16 ortalama yakalandı. Türkçe’de geçen yıllara göre ortalama biraz düştü. Ancak sınav geneline bakıldığında adayların en başarılı testi Türkçe oldu.



YENİ NESİL MATEMATİK SORULARI BELİRLEYİCİ

Yeni nesil matematik soruları ortalamalara da yansıdı. Temel matematik testinin ortalaması 5.6. Fen ortalamasının da düşük olduğu, fenin adayları zorladığı ortaya çıktı.



İkinci oturum AYT’de ise Türk dili ve edebiyatının ortalaması geçen yıla göre düşük. Matematiğin de adayları zorladığı görüldü. Matematikten çok net yapan adaylar yüksek sıralamalar elde etti. 25, 30 net çıkaranlar önlere geçti. Fizik ise 0.467 ile en düşük ortalamaya sahip test oldu.



Sözelde ise tarih testinin belirleyici olduğu tespit edildi. Yabancı dilde adaylar en çok Almanca, sonra da Rusça yaptı. Arapça’yı yapanların oranı ise düşük.



EN BAŞARILI FEN LİSELERİ

ÖSYM’nin raporunda lise türlerinin başarılarına da yer verildi. Buna göre, fen liseleri en başarılı liseler oldu. İkinci sırada özel fen liseleri var. Üçüncü sırada sosyal bilimler liseleri yer aldı. Mezunları sınava giren Anadolu öğretmen liseleri de başarılı liseler arasında. Meslek liseleri son sıralarda yer alırken bunlar arasında en başarılıları sağlık meslek liseleri oldu.

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