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O kentte şoke eden tespit! Yaşlı kadın, 200 kişiye virüs bulaştırmış

Sinop'ta şoke eden bir tespit ortaya çıktı. Kentte geçen yıl mart ayında eşi vefat eden yaşlı kadının 6 günde girip çıktığı 41 evde, 200 dolayında kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi. Bu olayla kentteki vaka yayılışının başladığı ortaya çıktı

YAYILDI! Son dakika: Sinop'ta yaşlı kadın 41 evi gezip şehre virüsü bulaştırdı! - Haberler
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop'ta vakaların ilk kez nasıl yayıldığı açıklandı.

BAZI KİŞİLER HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre, kentte geçen yıl mart ayında eşi vefat eden yaşlı kadın 6 günde girip çıktığı 41 evde, 200 dolayında kişiye virüs bulaştırdı. Köy karantinaya alınırken virüs nedeniyle tedavi gören bazı kişiler ise hayatını kaybetti.

Atatürk Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Küçükdemirci, geçen yıl yaşanan olayı anlattı. Dr. Küçükdemirci, Sinop'un bir köyünde bir teyzemizin eşi rahmetli oluyor.

200 DOLAYINDA POZİTİF VAKA!

Köyde bazı komşuları, kocası yeni öldü diye teyzemizi evine alıyor. Bir süre sonra ateşi çıkan teyze hastalanıyor. Test sonucu pozitif olduğu anlaşılan teyzemiz 6 günde köyünde 41 haneye girip çıkmış. O köyde 200 dolayında pozitif vaka oldu. Hayatını kaybedenlerde oldu dedi.

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