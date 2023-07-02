Bir düğünde toplum olmasa neşe olmaz. Zurnacı da olsa davulcu da olsa toplum gereklidir. Birde benim neşem şudur yeter ki mazot (para) aksın bana. Para var ya para. Para oldu mu coşarım. Bugün Bayburt köyünde düğüne geldim dünyanın parasını verdiler bana. Çünkü para olmazsa aşk da olmuyor.