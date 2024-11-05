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        Yediemin otoparkında bekletilen 428 motosiklet geri dönüşüme gönderildi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yediemin otoparkında bekletilen 428 motosiklet ve 4 otomobil tırlara yüklenerek geri dönüşüme gönderildi. Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen araçların burada yaklaşık 3 yıldır tutulduğunu ifade eden depo sahibi Cihan Yurtseven, "Trafikten men edilmiş tescili bulunmayan, hatta hurda sayabileceğimiz araçlar makine kimya ekipleri tarafından teslim alınıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:32
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        428 motosiklet geri dönüşüme gönderildi
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        Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan denetimlerde trafikten men edilen yada ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin otoparkına gönderilen motosiklet ve otomobiller sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor.

        İlçede hurdaya çıkan 428 motosiklet ve 4 otomobil tırlara yüklenerek İzmir'in Aliağa ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na geri dönüşüme gönderildi.

        Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen araçların burada yaklaşık 3 yıldır tutulduğunu ifade eden yediemin deposu sahibi Cihan Yurtseven, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Trafikten men edilmiş tescili bulunmayan, hatta hurda sayabileceğimiz araçlar makine kimya ekipleri tarafından teslim alınıyor. 428 motosiklet ve 4 otomobil Aliağa'ya geri dönüşüm için gönderiliyor."

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