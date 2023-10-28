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        Haberler Spor Diğer At Yarışı 43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı - Diğer Haberleri

        43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı

        At yarışlarında 85. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı Taylolo isimli safkan kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:59
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        Ankara'da zafer Taylolo'nun
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        75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 12 at katıldı.

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        1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Taylolo, 2.28.10’luk derecesiyle ilk sırada bitirdi.

        Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakaya’nın jokeyliğini yaptığı "Vincitore”, üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş’in üstlendiği "Burgas" elde etti.

        Koşuyu birinci bitiren Taylolo, sahibi Bayram Tanrıverdi’ye 2 milyon 244 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 5 milyon 645 bin 63 lira para ödülü dağıtıldı.

        43. Cumhuriyet Koşusu'nda kazanan Deniz Efe

        At yarışlarında 43. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

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        75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 16 at katıldı.

        Koşuyu, 1.45.86'lık derecesiyle "Deniz Efe" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Ayhan Kurşun’ın jokeyliğini yaptığı "Cancaner", üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş’in üstlendiği "Hüküm" adlı safkan elde etti.

        Koşuyu birinci bitiren "Deniz Efe", sahibi Arif Çelik’e 3 milyon 300 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 7 milyon 682 bin 183 para ödülü dağıtıldı.

        Ödüller sahiplerini buldu

        At yarışlarında 43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ödül törenleri gerçekleştirildi.

        75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen yarışlar sonrasında koşuyu kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

        42. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan "Taylolo" isimli safkanın sahibi Bayram Tanrıverdi ve jokeyi Ayhan Kurşun ödül törenine katıldı.

        Ödülleri Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ile Ebubekir Gizligider ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı takdim etti.

        42. Cumhuriyet Koşusu’nu kazanan Deniz Efe’nin jokeyi Ahmet Çelik, Cumhuriyet’in 100. yılında elde ettiği bu birincilik için çok mutlu olduğunu söyledi.

        85. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Taylolo’yla kazanan Ayhan Kurşun ise yarış boyunca yaptığı taktiğin kendisine başarı getirdiğini ve finiş çizgisini ilk geçtiği için mutlu olduğunu kaydetti.

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