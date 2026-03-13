45. İstanbul Film Festivali resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festivalin resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı
Megalopolis filminin yapım sürecini anlatan MegaDoc’tan Filistin’in sesini duyuran filmlere merakla
beklenen pek çok ödüllü yapımı ve ilk kez izleyiciyle buluşacak yerli belgesellerin yer aldığı Belgesel
Kuşağı bölümü danstan edebiyata, siyasetten çevre ve insan haklarına farklı konuları işleyen yirmi iki film içeriyor.MegaDoc
İlk veya ikinci filmlerini çeken ve özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarını içeren Genç Ustalar bölümü, Berlin’de En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Chronicles from the Siege / Kuşatma Kayıtları, Sundance’te İzleyici Ödülü’ne layık görülen Hold Onto Me / Tutun Bana ve Venedik’te En İyi İlk Film Ödülü’nü alan Short Summer / Kısa Yaz gibi ödüllü filmleri bir araya getiriyor.
Heyula bölümü, sinemada yeni anlatım olanaklarına yer açan ve sinematik dili genişleten filmlere yer veren bir seçki sunuyor.
Sinema tarihinin başyapıtlarından filmlerin restore edilmiş kopyalarını perdeye taşıyacak Dünden
Bugüne Klasikler bölümü; bu yıl festivalin restore ettirdiği Metin Erksan’ın Acı Hayat, Baz
Luhrmann’ın 25. yılını kutlayan Moulin Rouge!, Terence Young’ın Bond klasiği Rusya’dan Sevgilerle,
Pet Shop Boys’un özel bestelediği müziklerle gösterilecek Potemkin Zırhlısı gibi klasikleşen ve kült
filmleri festival izleyicileri için yeniden beyazperdeye getirecek.
Festival programının tamamı 23 Mart Pazartesi günü film.iksv.org adresinde yayımlanacak.Rusya’dan Sevgilerle
45. İstanbul Film Festivali programından açıklanan ilk filmler
BELGESEL KUŞAĞI
● Siham’dan Sonra / La vie après Siham / Life After Siham / Namir Abdel Messeeh
● Berona / Barış Altı
● Milyonda Bir / One in a Million / Itab Azzam, Jack Macinnes
● Habibi Hüseyin / Habibi Hussein / Alex Bakri
● Ev / Dom / Massimiliano Battistella
● Dansın Özü – Germaine Acogny / Germaine Acogny – The Essence of Dance / Greta-Marie
BeckerDansın Özü
● Roman Gibi / Tayfun Belet
● Nova '78 / Aaron Brookner & Rodrigo Areias
● Amílcar / Miguel Eek
● MegaDoc / Mike Figgis
● Hümanist Bir Deha Gazi Yaşargil / Atıl İnaç
● Kadranı Olmayan Saat / Fatma Karakuş Kaçmaz
● Yaşamaya Mecbursun! / Caner Kaya
● Posta Kutusu 213 Diyarbakır / Orhan Miroğlu
● Yavaş Ölüm / İlkay Nişancı
● Hikâyemin Neresindeyim? / Li ku dera çîroka xwe me? / Nalin Acar, Adar TaşHikâyemin Neresindeyim?
● Yıkılmak / Mehmet Ali Sevimli
● Amerikalı Doktor / American Doctor / Poh Si Teng
● 2m2 / Volkan Üce
● Hayatta Kalanlar / Qui vit encore / Who is still alive / Nicolas Wadimoff
● Detroit Çocukları / Sons of Detroit / Jeremy Xido
● The Making of Michel Petite / Feyyaz Yıldırım
GENÇ USTALARKuşatma Kayıtları
● Kuşatma Kayıtları / Chronicles from the Siege / Abdallah Alkhatib
● Tutun Bana / Krata Me / Hold Onto Me / Myrsini Aristidou
● Obsession / Curry Barker
● Palmiyelerin Ardında / Derrière les Palmiers / Behind the Palm Trees / Meryem Benm’Barek
● İşe Yarar Bir Hayalet / Pee Chai Dai Ka / A Useful Ghost / Ratchapoom Boonbunchachoke
● Denize Doğru / Par-Dessus Bord / Istanbul Calling / Alexandre Büyükodabaş
● Cennet / Paradise / Jérémy Comte
● Göl Hikâyeleri / Sunfish (& Other Stories on Green Lake) / Sierra Falconer
● Kraliçe Zor Durumda / Queen at Sea / Lance HammerKraliçe Zor Durumda
● Kısa Yaz / Short Summer / Nastia Korkia
● Fantasy / Kukla
● Burası Nasıl Bu Kadar Yeşil? / Kako je ovde tako zeleno? / How Come It’s All Green Out
Here? / Nikola Lezaic
● Filipiñana / Rafael Manuel
● Denizin Getirdikleri / Beachcomber / Aristotelis Maragkos
● Ayşa Uçup Gidemiyor / Aisha Can’t Fly Away / Morad MostafaIsh
● Ish / Imran Perretta
● Ateşle Sınav / L’épreuve du feu / Hearts on Fire / Aurélien Peyre
● Adalet Peşinde / Staatsschutz / Prosecution / Faraz Shariat
● Yurtsuz / Der Heimatlose / Trial of Hein / Kai Stänicke
● Kara Yılan / La Couleuvre Noire / The Black Snake / Aurélien Vernhes-Lermusiaux
HEYULAGöl
● Göl / Le Lac / The Lake / Fabrice Aragno
● Dün Gece Teb Şehrini Fethettim / Anoche Conquisté Tebas / Last Night I Conquered the City
of Thebes / Gabriel Azorín
● Yo, Aşk Asi Bir Kuştur / Yo, Love is a Rebellious Bird / Anna Fitch, Banker White
● Sabaha Karşı / Waking Hours / Federico Cammarata, Filippo Foscarini
● Güvercinler Altın Olsa / If Pigeons Turned to Gold / Pepa Lubojacki
● Efendimin Büyüleyici Sükûtu / Otapanje Vladara / Wondrous Is the Silence of My Master / Ivan
SalatićEfendimin Büyüleyici Sükûtu
● Slet 1988 / Marta Popivoda
● Hatıra / Memory / Vladlena Sandu
● Barrio Triste / Stillz
● Masayume / Nao Yoshigai
DÜNDEN BUGÜNE KLASİKLERMatador
● Matador / Pedro Almodóvar
● Sen Benimsin / La Piscine / The Swimming Pool / Jacques Deray
● Potemkin Zırhlısı / Bronenosets Potyomkin / Battleship Potemkin / Sergei Eisenstein
● Acı Hayat / Metin Erksan
● Moulin Rouge! / Baz Luhrmann
● Yaşasın Aşk / Vive l’amour / Tsai Ming-liang
● Gençlik Ateşi / St. Elmo’s Fire / Joel SchumacherTenten İstanbul’da
● Tenten İstanbul’da / Tintin et le Mystère de la Toison d’Or / Tintin and the Mystery of the
Golden Fleece / Jean-Jacques Vierne
● Rusya’dan Sevgilerle / From Russia with Love / Terence Young
● Küller ve Elmaslar / Ashes and Diamonds / Andrzej Wajda
Festival biletleri 27 Mart Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve
Passo perakende satış noktaları üzerinden genel satışa sunulacak.