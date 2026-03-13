Canlı
        45. İstanbul Film Festivali resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı

        45. İstanbul Film Festivali resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 45. İstanbul Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festivalin resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 13:10
        45. İstanbul Film Festivali resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda düzenlenecek 45. İstanbul

        Film Festivali, 9-19 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel

        gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Festivalin Belgesel Kuşağı, Genç Ustalar, Heyula ve Dünden Bugüne Klasikler bölümlerinde yer

        alacak filmleri açıklandı.

        Megalopolis filminin yapım sürecini anlatan MegaDoc’tan Filistin’in sesini duyuran filmlere merakla

        beklenen pek çok ödüllü yapımı ve ilk kez izleyiciyle buluşacak yerli belgesellerin yer aldığı Belgesel

        Kuşağı bölümü danstan edebiyata, siyasetten çevre ve insan haklarına farklı konuları işleyen yirmi iki film içeriyor.

        MegaDoc
        MegaDoc

        İlk veya ikinci filmlerini çeken ve özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarını içeren Genç Ustalar bölümü, Berlin’de En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Chronicles from the Siege / Kuşatma Kayıtları, Sundance’te İzleyici Ödülü’ne layık görülen Hold Onto Me / Tutun Bana ve Venedik’te En İyi İlk Film Ödülü’nü alan Short Summer / Kısa Yaz gibi ödüllü filmleri bir araya getiriyor.

        Heyula bölümü, sinemada yeni anlatım olanaklarına yer açan ve sinematik dili genişleten filmlere yer veren bir seçki sunuyor.

        Sinema tarihinin başyapıtlarından filmlerin restore edilmiş kopyalarını perdeye taşıyacak Dünden

        Bugüne Klasikler bölümü; bu yıl festivalin restore ettirdiği Metin Erksan’ın Acı Hayat, Baz

        Luhrmann’ın 25. yılını kutlayan Moulin Rouge!, Terence Young’ın Bond klasiği Rusya’dan Sevgilerle,

        Pet Shop Boys’un özel bestelediği müziklerle gösterilecek Potemkin Zırhlısı gibi klasikleşen ve kült

        filmleri festival izleyicileri için yeniden beyazperdeye getirecek.

        Festival programının tamamı 23 Mart Pazartesi günü film.iksv.org adresinde yayımlanacak.

        Rusya’dan Sevgilerle
        Rusya’dan Sevgilerle
        45. İstanbul Film Festivali programından açıklanan ilk filmler

        BELGESEL KUŞAĞI

        ● Siham’dan Sonra / La vie après Siham / Life After Siham / Namir Abdel Messeeh

        ● Berona / Barış Altı

        ● Milyonda Bir / One in a Million / Itab Azzam, Jack Macinnes

        ● Habibi Hüseyin / Habibi Hussein / Alex Bakri

        ● Ev / Dom / Massimiliano Battistella

        ● Dansın Özü – Germaine Acogny / Germaine Acogny – The Essence of Dance / Greta-Marie

        Becker

        Dansın Özü
        Dansın Özü

        ● Roman Gibi / Tayfun Belet

        ● Nova '78 / Aaron Brookner & Rodrigo Areias

        ● Amílcar / Miguel Eek

        ● MegaDoc / Mike Figgis

        ● Hümanist Bir Deha Gazi Yaşargil / Atıl İnaç

        ● Kadranı Olmayan Saat / Fatma Karakuş Kaçmaz

        ● Yaşamaya Mecbursun! / Caner Kaya

        ● Posta Kutusu 213 Diyarbakır / Orhan Miroğlu

        ● Yavaş Ölüm / İlkay Nişancı

        ● Hikâyemin Neresindeyim? / Li ku dera çîroka xwe me? / Nalin Acar, Adar Taş

        Hikâyemin Neresindeyim?
        Hikâyemin Neresindeyim?

        ● Yıkılmak / Mehmet Ali Sevimli

        ● Amerikalı Doktor / American Doctor / Poh Si Teng

        ● 2m2 / Volkan Üce

        ● Hayatta Kalanlar / Qui vit encore / Who is still alive / Nicolas Wadimoff

        ● Detroit Çocukları / Sons of Detroit / Jeremy Xido

        ● The Making of Michel Petite / Feyyaz Yıldırım

        GENÇ USTALAR

        Kuşatma Kayıtları
        Kuşatma Kayıtları

        ● Kuşatma Kayıtları / Chronicles from the Siege / Abdallah Alkhatib

        ● Tutun Bana / Krata Me / Hold Onto Me / Myrsini Aristidou

        ● Obsession / Curry Barker

        ● Palmiyelerin Ardında / Derrière les Palmiers / Behind the Palm Trees / Meryem Benm’Barek

        ● İşe Yarar Bir Hayalet / Pee Chai Dai Ka / A Useful Ghost / Ratchapoom Boonbunchachoke

        ● Denize Doğru / Par-Dessus Bord / Istanbul Calling / Alexandre Büyükodabaş

        ● Cennet / Paradise / Jérémy Comte

        ● Göl Hikâyeleri / Sunfish (& Other Stories on Green Lake) / Sierra Falconer

        ● Kraliçe Zor Durumda / Queen at Sea / Lance Hammer

        Kraliçe Zor Durumda
        Kraliçe Zor Durumda

        ● Kısa Yaz / Short Summer / Nastia Korkia

        ● Fantasy / Kukla

        ● Burası Nasıl Bu Kadar Yeşil? / Kako je ovde tako zeleno? / How Come It’s All Green Out

        Here? / Nikola Lezaic

        ● Filipiñana / Rafael Manuel

        ● Denizin Getirdikleri / Beachcomber / Aristotelis Maragkos

        ● Ayşa Uçup Gidemiyor / Aisha Can’t Fly Away / Morad Mostafa

        Ish
        Ish

        ● Ish / Imran Perretta

        ● Ateşle Sınav / L’épreuve du feu / Hearts on Fire / Aurélien Peyre

        ● Adalet Peşinde / Staatsschutz / Prosecution / Faraz Shariat

        ● Yurtsuz / Der Heimatlose / Trial of Hein / Kai Stänicke

        ● Kara Yılan / La Couleuvre Noire / The Black Snake / Aurélien Vernhes-Lermusiaux

        HEYULA

        Göl
        Göl

        ● Göl / Le Lac / The Lake / Fabrice Aragno

        ● Dün Gece Teb Şehrini Fethettim / Anoche Conquisté Tebas / Last Night I Conquered the City

        of Thebes / Gabriel Azorín

        ● Yo, Aşk Asi Bir Kuştur / Yo, Love is a Rebellious Bird / Anna Fitch, Banker White

        ● Sabaha Karşı / Waking Hours / Federico Cammarata, Filippo Foscarini

        ● Güvercinler Altın Olsa / If Pigeons Turned to Gold / Pepa Lubojacki

        ● Efendimin Büyüleyici Sükûtu / Otapanje Vladara / Wondrous Is the Silence of My Master / Ivan

        Salatić

        Efendimin Büyüleyici Sükûtu
        Efendimin Büyüleyici Sükûtu

        ● Slet 1988 / Marta Popivoda

        ● Hatıra / Memory / Vladlena Sandu

        ● Barrio Triste / Stillz

        ● Masayume / Nao Yoshigai

        DÜNDEN BUGÜNE KLASİKLER

        Matador
        Matador

        ● Matador / Pedro Almodóvar

        ● Sen Benimsin / La Piscine / The Swimming Pool / Jacques Deray

        ● Potemkin Zırhlısı / Bronenosets Potyomkin / Battleship Potemkin / Sergei Eisenstein

        ● Acı Hayat / Metin Erksan

        ● Moulin Rouge! / Baz Luhrmann

        ● Yaşasın Aşk / Vive l’amour / Tsai Ming-liang

        ● Gençlik Ateşi / St. Elmo’s Fire / Joel Schumacher

        Tenten İstanbul’da
        Tenten İstanbul’da

        ● Tenten İstanbul’da / Tintin et le Mystère de la Toison d’Or / Tintin and the Mystery of the

        Golden Fleece / Jean-Jacques Vierne

        ● Rusya’dan Sevgilerle / From Russia with Love / Terence Young

        ● Küller ve Elmaslar / Ashes and Diamonds / Andrzej Wajda

        Festival biletleri 27 Mart Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve

        Passo perakende satış noktaları üzerinden genel satışa sunulacak.

        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Film Festivali
        #N Kolay
