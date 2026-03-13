45. İstanbul Film Festivali resmi seçkisinden ilk filmler açıklandı

Bursa'da otomobili ile çarptığı Gönül Eriş'in (73) ölümüne neden olan alkollü sürücü Burçin Ş.'nin (34) kazadan sonra çevredekilerden kahve istediği ve olay yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı. Şüpheli ev hapis cezasına çarptırılırken, ölen kadının oğ... Daha Fazla Göster

Bursa'da otomobili ile çarptığı Gönül Eriş'in (73) ölümüne neden olan alkollü sürücü Burçin Ş.'nin (34) kazadan sonra çevredekilerden kahve istediği ve olay yerine yakın bir çay ocağı işletmesinin getirdiği Türk kahvesini içtiği ortaya çıktı. Şüpheli ev hapis cezasına çarptırılırken, ölen kadının oğlu Serkan Eriş, "İçtiği kahveden dolayı alkolü daha düşük çıktı. Annem vefat etti. O tutuklanmadı. Biz adalet istiyoruz" dedi. (DHA) Daha Az Göster