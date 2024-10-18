45 yıllık evliliğini bitiren Meryl Streep hakkında Martin Short ile aşk söylentisi
Dört çocuğunun babası Dom Gummer ile 45 yıllık evliliğini bitiren Meryl Streep, hakkında bir süredir aşk söylentilerinin dolaştığı Martin Short ile akşam yemeğinde görüntülendi
Dom Gummer ile 45 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldıklarını geçen yıl duyuran Meryl Streep, yeni bir aşka yelken açmış olabilir.
75 yaşındaki Oscar'lı yıldız, hakkında aşk söylentilerinin çıktığı 74 yaşındaki komedyen ve oyuncu Martin Short ile dün Santa Monica'da akşam yemeğinde görüntülendi.
İkilinin birlikte görüntü vermesi, aşk söylentilerini daha da güçlendirdi.
Meryl Streep ve Martin Short'un yönetmen Rob Marshall ve partneri John DeLuca ile yemekte bir araya geldiği öğrenildi.
Rob Marshall, Meryl Streep'in rol aldığı 2018 yapımı 'Mary Poppins Returns' ve 2014 yapımı 'Into the Woods' filmlerini yönetmiş, John DeLuca da filmlerin yapımcılığını üstlenmişti.
EL ELE POZ VERDİLER
Ocak ayındaki 2024 Altın Küre Ödülleri'nde, Meryl Streep ve Martin Short yan yana oturduğunda aşk söylentileri dolaşmaya başladı. Yazın ise çift birlikte rol aldıkları 'Only Murders in the Building' dizisinin galasında el ele tutuştu. İkili, dizide evlenmek üzere olan bir çifti canlandırıyordu.
AYRILIĞI GEÇEN YIL DUYURDU
'Demir Leydi', 'Julie and Julia' ve 'Mamma Mia' gibi filmleriyle tanınan Meryl Streep, dört çocuğunun babası olan heykeltraş eşi Dom Gummer ile altı yıldır ayrı olduklarını geçen yıl açıklamıştı. 1978'de evlenen çift, son olarak 2018'de Oscar töreninde birlikte görüntülenmişti.