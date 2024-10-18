45 yıllık evliliğini bitiren Meryl Streep hakkında Martin Short ile aşk söylentisi

AYRILIĞI GEÇEN YIL DUYURDU

'Demir Leydi', 'Julie and Julia' ve 'Mamma Mia' gibi filmleriyle tanınan Meryl Streep, dört çocuğunun babası olan heykeltraş eşi Dom Gummer ile altı yıldır ayrı olduklarını geçen yıl açıklamıştı. 1978'de evlenen çift, son olarak 2018'de Oscar töreninde birlikte görüntülenmişti.