TRAFİKTE TERS YÖN CEZASI İTİRAZ BAŞVURUSU

Tıpkı diğer cezalarda olduğu gibi trafikte ters yön cezasında da vatandaşın itiraz etme hakkı vardır. Ancak burada önemli olan tebligat geldikten sonraki 15 günü değerlendirmektir. 15 günün geçtiği durumlarda kişilerin itiraz hakkı yanar.

Eve gelen cezada bir yanlışlık olduğu düşünülüyorsa itiraz etmek adına en yakın Sulh ve Ceza Hakimliği’ne şahsen başvuru yapılır. Bunun için avukata vekalet de verilebilir. İtiraz sürecinin başlatılması için net ve itirazı açıklayan bir itiraz dilekçesinin yazılması zorunludur. Dilekçenin yanı sıra bazı belgelerin de eksiksiz ve doğru şekilde mahkemeye sunulması önem arz eder. Bu belgeler aşağıda derlenmiştir;

Trafik cezasına itiraz dilekçesi

Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi

Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi

Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi

Trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi