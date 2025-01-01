46/2-h trafik cezası nedir? Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL 2025?
Trafik kuralları, yol güvenliğini sağlamak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla belirlenmiş standartlardır. Trafik kurallarına uymak kanuni bir zorunluluktur. Uyulmaması halinde ise yaptırımla karşılaşılır. Her trafik cezasının bir kodu bulunur. En fazla araştırılan ceza kodlarından biri de 46/2-h trafik cezasıdır. 46/2-h trafik cezası tutarı 2025 yılı için yeniden belirlenmiştir. Peki, 46/2-h trafik cezası nedir? Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL 2025?
Trafik kuralları, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla konulmuştur. Trafikte uyulması gereken kurallar Karayolları Trafik Kanunu ile açıkça belirtilmiştir. Bu kurallara uyulmadığında farklı kodlar ile simgelenen trafik cezaları uygulanmaktadır. 46/2-h trafik cezası da en çok merak edilen ceza kodlarından biridir. Bu ceza, tek yönlü bir yolda ters yönde araç kullanılması ya da ters yönde araç park edilmesi halinde uygulanır. Peki, 46/2-h trafik cezası nedir? Trafikte ters yön cezası ne kadar, kaç TL 2025?
46/2-H TRAFİK CEZASI NEDİR?
46/2-h trafik cezası maddesinin ihlal konusu ters yönde araç kullanımıdır. Aynı zamanda “trafikte ters yön cezası” olarak da anılır.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 46. maddesinin 2. fıkrasının h bendinde yer alan kurala göre, tek yönlü bir karayolunda sürücünün, aracı ters yönde sürmesi yasaktır.
46/2-H TRAFİK CEZASI KİMLERE UYGULANIR?
46/2-h trafik cezası, tek yönlü bir yolda ters yönde araç kullanılması ya da ters yönde araç park edilmesi halinde uygulanır.
2025 YILINDA TRAFİKTE TERS YÖN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?
Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları güncellenmiştir.
Buna göre 46/2-h trafik cezası tutarı, 2025 yılı için 9.267 TL olarak belirlenmiştir.
Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirimden yararlanılabilir. Bu durumda ceza 6.950,25 TL olarak ödenecektir.
TRAFİKTE TERS YÖN CEZASI İTİRAZ BAŞVURUSU
Tıpkı diğer cezalarda olduğu gibi trafikte ters yön cezasında da vatandaşın itiraz etme hakkı vardır. Ancak burada önemli olan tebligat geldikten sonraki 15 günü değerlendirmektir. 15 günün geçtiği durumlarda kişilerin itiraz hakkı yanar.
Eve gelen cezada bir yanlışlık olduğu düşünülüyorsa itiraz etmek adına en yakın Sulh ve Ceza Hakimliği’ne şahsen başvuru yapılır. Bunun için avukata vekalet de verilebilir. İtiraz sürecinin başlatılması için net ve itirazı açıklayan bir itiraz dilekçesinin yazılması zorunludur. Dilekçenin yanı sıra bazı belgelerin de eksiksiz ve doğru şekilde mahkemeye sunulması önem arz eder. Bu belgeler aşağıda derlenmiştir;
Trafik cezasına itiraz dilekçesi
Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi
Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi
Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi
Trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi