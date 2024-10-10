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        Haberler Gündem Politika "480 milyonluk logo" iddiasına yanıt | Son dakika haberleri

        "480 milyonluk logo" iddiasına yanıt

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi logo değişimi için 480 milyon TL harcandı iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaparak, "Logo, bir grup akademisyen ve tasarımcının gönüllü çalışması ile hazırlandı. Hiçbir ödeme yapılmadı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:43
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        "480 milyonluk logo" iddiasına yanıt
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        İHA'nın haberine göre; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Çarşı ziyaretinde karşılaştığımız genç bir evladımızın yanlış bilgilerle donatılarak sorduğu bir soru üzerine önce trol hesaplar ardından da havuz medyası aracılığıyla paylaşılan “Balıkesir'de yeni Belediye logosu için 480 milyon TL harcandı” başlıklı mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlarla ilgili olarak; Yeni logo için herhangi bir ücret ödendiği iddiası tamamen asılsızdır."

        "Bu bilgi, yeni logonun kullanılmaya başlandığı dönemde bizzat benim açıklamamla duyurulmuş ve bir devlet kurumu olan Belediyemizin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştır. Stoktaki hiçbir evrak ya da doğal ömrünü tamamlamamış hiçbir tabelada logo için değişiklik yapılmamıştır. Logo değişimi stoklar tükendikçe ya da doğal sebeplerle eskimiş tabelalarda gerçekleştirilmektedir. Zorunlu ve modernizasyon çalışmaları yapılması gereken yerler haricinde logo değişimi için Belediye bütçesinden ek bir gider kalemi kullanılmamakta ve ek bir satın alma yapılmamaktadır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; Balıkesir'de o eski alışkanlıkların olduğu dönem sona ermiş, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışı göreve başlamıştır."

        "BU YALAN VE İFTİRALAR BİZİ YIPRATAMAYACAK"

        "480 milyon TL'yi bir logo yenileme ücreti olarak vermeyi hayal edebilecek anlayışa kimlerin sahip olabileceği herkesin malumudur. Milletin parasını, yetimin hakkını har vurup harman savuran ve 18 milyar TL borçla Belediyeyi devreden zihniyet, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Balıkesir halkının yüksek iradesiyle gereken cevabı almıştır. Hemşehrilerimizin bu cevabından gereken dersi çıkarmayan malum kesimlerin yalan, hezeyan ve iftiralarla dolu açıklamaları her zaman kaybetmeye mahkûm olacaktır. Bu yalan ve iftiralar bizi asla yıpratamayacak, tam aksine Balıkesir'imiz için çalışma şevkimize güç katacaktır. Bu iftirayı atanlar hakkında gerek şahsım gerekse Belediyemiz adına derhal hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna ve Balıkesirli hemşehrilerime saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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