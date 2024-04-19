48/5 Trafik cezası nedir? 48/5 Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

Trafik güvenliğinin sağlanması ve özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi, hem sürücülerin hem de diğer yolda kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşır. 48/5 trafik ceza maddesi, bu suçu işleyen sürücülere uygulanan cezaları içerir ve bu suçun tekrarını önlemek için caydırıcı niteliktedir. Alkollü araç kullanımı, trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğundan, bu maddenin uygulanması trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. 48/5 trafik ceza maddesi, alkollü araç kullanımını caydırmak amacıyla konmuştur. 2024 yılı itibarıyla, bu suçu ilk kez işleyen sürücüler 6.439 TL ceza ile karşı karşıya kalırlar, bu ceza 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 4.829,25 TL'ye düşer. Alkollü araç kullanımı son derece tehlikeli olup, bu davranış ciddi yaptırımlarla cezalandırılmaktadır.

48/5 trafik ceza maddesi, sürücülerin alkollü araç kullanması durumunda uygulanan cezaları belirler. 2024 yılında, bu suçu işleyen sürücüler için ceza miktarları şu şekildedir:

48/5 cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, cezanın tebliğ edilmesinin ardından belirli bir süre içinde itirazlarını yapmak zorunda. İlk 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine veya 30 gün içinde İdare Mahkemesine itiraz süreci yapılabilir. İtiraz sürecinde sunulması gereken belgeler arasında trafik karar tutanağının fotokopisi, sürücünün kimlik fotokopisi, ruhsat fotokopisi ve karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi bulunmaktadır.

Trafik karar tutanağının fotokopisi

Sürücünün kimlik fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

Bu belgeler, itirazın değerlendirilmesi sırasında mahkemenin ihtiyaç duyduğu temel bilgileri sağlar. İtiraz sürecinin başarılı olabilmesi için, sürücülerin itirazlarını destekleyici tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekmektedir. İtiraz sürecinde dikkatli ve bilinçli hareket etmek, sürücünün hakkını korumasına yardımcı olacaktır.

Alkollü araç kullanımı, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir davranıştır ve 48/5 trafik ceza maddesi bu suçu işleyen sürücülere uygulanan cezaları içermektedir. 2024 yılında belirlenen ceza miktarları, alkollü araç kullanmanın ciddiyetini vurgulamakta ve sürücüleri bu tehlikeli davranıştan caydırmayı amaçlamaktadır. Cezaya itiraz etme süreci, sürücülerin hakkını arayabilmesi için bir fırsat sunarken, itirazların dikkatli bir şekilde hazırlanması ve belirlenen süreler içinde yapılması gerekmektedir.