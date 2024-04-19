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        Haberler Gündem Trafik 48/5 Trafik cezası nedir? 48/5 Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

        48/5 Trafik cezası nedir? 48/5 Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

        2024 yılında uygulanan trafik cezaları arasında özellikle alkollü araç kullanma suçuyla ilgili 48/5 trafik ceza maddesi dikkat çekmektedir. Bu madde, toplumun can ve mal güvenliğini tehdit eden ciddi bir suç olan alkollü araç kullanımını caydırmayı amaçlamaktadır. Peki, 48/5 Trafik Cezası Nedir? 48/5 Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar? Bu yazımızda, 48/5 trafik ceza maddesinin içeriği, ceza tutarları ve cezaya itiraz süreçleri hakkında bilgi veriyoruz. İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:10
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        48/5 Trafik cezası nedir?
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        Trafik güvenliğinin sağlanması ve özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi, hem sürücülerin hem de diğer yolda kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşır. 48/5 trafik ceza maddesi, bu suçu işleyen sürücülere uygulanan cezaları içerir ve bu suçun tekrarını önlemek için caydırıcı niteliktedir. Alkollü araç kullanımı, trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğundan, bu maddenin uygulanması trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adımdır. 48/5 trafik ceza maddesi, alkollü araç kullanımını caydırmak amacıyla konmuştur. 2024 yılı itibarıyla, bu suçu ilk kez işleyen sürücüler 6.439 TL ceza ile karşı karşıya kalırlar, bu ceza 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 4.829,25 TL'ye düşer. Alkollü araç kullanımı son derece tehlikeli olup, bu davranış ciddi yaptırımlarla cezalandırılmaktadır.

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        48/5 Trafik Ceza Maddesi ve Tutarı 2024

        48/5 trafik ceza maddesi, sürücülerin alkollü araç kullanması durumunda uygulanan cezaları belirler. 2024 yılında, bu suçu işleyen sürücüler için ceza miktarları şu şekildedir:

        İlk kez yakalanmada: 6.439 TL (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 4.829,25 TL)

        İkinci kez yakalanmada: 8.075 TL (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 6.056,25 TL)

        Üçüncü kez yakalanmada: 12.977 TL (15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 9.732,75 TL)

        48/5 Cezasına İtiraz Süreci

        48/5 cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, cezanın tebliğ edilmesinin ardından belirli bir süre içinde itirazlarını yapmak zorunda. İlk 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine veya 30 gün içinde İdare Mahkemesine itiraz süreci yapılabilir. İtiraz sürecinde sunulması gereken belgeler arasında trafik karar tutanağının fotokopisi, sürücünün kimlik fotokopisi, ruhsat fotokopisi ve karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi bulunmaktadır.

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        İtiraz İçin Gerekli Belgeler

        48/5 cezasına itiraz etmek için gerekli olan belgeler şunlardır:

        • Trafik karar tutanağının fotokopisi
        • Sürücünün kimlik fotokopisi
        • Ruhsat fotokopisi
        • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

        Bu belgeler, itirazın değerlendirilmesi sırasında mahkemenin ihtiyaç duyduğu temel bilgileri sağlar. İtiraz sürecinin başarılı olabilmesi için, sürücülerin itirazlarını destekleyici tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekmektedir. İtiraz sürecinde dikkatli ve bilinçli hareket etmek, sürücünün hakkını korumasına yardımcı olacaktır.

        Alkollü araç kullanımı, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir davranıştır ve 48/5 trafik ceza maddesi bu suçu işleyen sürücülere uygulanan cezaları içermektedir. 2024 yılında belirlenen ceza miktarları, alkollü araç kullanmanın ciddiyetini vurgulamakta ve sürücüleri bu tehlikeli davranıştan caydırmayı amaçlamaktadır. Cezaya itiraz etme süreci, sürücülerin hakkını arayabilmesi için bir fırsat sunarken, itirazların dikkatli bir şekilde hazırlanması ve belirlenen süreler içinde yapılması gerekmektedir.

        Son olarak, 48/5 trafik cezası ve itiraz süreci hakkında bilgi sahibi olmak, sürücülerin yasal haklarını korumasına yardımcı olurken, trafik güvenliğinin sağlanması açısından alkollü araç kullanmaktan kaçınmak en önemli adımdır. Trafikte her birimizin sorumluluğu, kurallara uymak ve güvenli bir sürüş ortamı oluşturmakla başlar. Bu sorumluluğu yerine getirerek, hem kendi güvenliğimizi hem de diğer yolda kullanıcılarının güvenliğini korumuş oluruz.

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