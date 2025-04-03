49. UEFA Olağan Kongresi düzenlendi!

UEFA'nın 49. olağan kongresi düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kongre, UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri ile yetkililerinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi.

Kongrede Türkiye'yi TFF Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz temsil etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlık ettiği kongrede yönetim kurulu ve üye ülkelerden gelen teklifler ile öneriler değerlendirildi. UEFA'nın 2023-2024 finansal raporunun onaylandığı kongrede UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi için seçimler yapıldı. UEFA, Karl-Erik Nilsson, David Gill ve Karl-Heinz Rummenigge'nin yönetim kurulunun onursal üyeleri olduğunu duyurdu. REKLAM UEFA İcra Komitesi ve FIFA Konseyi'ne seçilen isimler şöyle: