Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

4A, 4B ve 4C emekli maaşı sorgulama: Emekli maaşı ne kadar oldu?

Emeklilik için tüm şartları yerine getirmiş ve maaş beklentisi içindeyseniz E Devlet üzerinden emekliliğiniz onaylanır onaylanmaz maaş bilginizi görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda emekli olup da maaşınızdaki kesintileri ya da alacağınız ek geliri öğrenmek için de aynı yolu kullanabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C emekli aylık bilgisi E Devlet'ten nasıl sorgulanıyor. Adım adım emekli maaşı/aylık bilgisi sorgulama için haberimize göz atmanızı öneririz.

4A, 4B ve 4C emekli maaşı sorgulama: Emekli maaşı ne kadar oldu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalı çalışanları 4A, 4B ve 4C olarak sınıflandırır. 3 farklı sigorta kapsamında çalışmış olan bu emeklilerin maaş hesaplamaları da farklı yollarla yapılır. Emekliliğe hak kazandıktan sonra 4A, 4B, 4C fark etmeksizin E Devlet ile maaş sorgulama yapabilirsiniz.

ADIM ADIM E DEVLET'TE EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK hizmetlerinden faydalanmak için öncelikli olarak E Devlet şifresine ihtiyaç vardır. Şifreyi PTT'den temin ettikten sonra ya da daha önce bu işlemi yaptıysanız mevcut şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra E Devlet Kapısı'ndaki arama kısmına 4A emekli aylık bilgisi ya da 4B emekli aylık bilgisi (4C için de geçerlidir) yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.

Emekli aylık bilgisi sayfasında maaş ve ek ödeme bilgilerinin yanı sıra aylık başlangıç tarihi, 2000öncesi aylık bağlanma oranı, 2008/10 sonrası aylık bağlanma oranı, 2000 öncesi gün, 2008/10 öncesi gün, 2000-20008/10 arası aylık bağlanma oranı, intibak aylık bağlanma oranı, 2000-2008 arası gün, gösterge, sigortalının en son çalıştığı sektör, toplam gün bilgileri de yer alır. Aynı şekilde 4B ve 4C üzerinden emekli olanlarda aylık bilgilerinin yanı sıra detaylı bilgiye de 4B/4C emekli aylığı bilgisi sayfasından ulaşırlar.

Ayrıca 4A Almanya/Bulgaristan emekli ödemeleri de aynı yol izlenerek görüntülenebilir.

SGK AYLIK HESAPLAMA

SGK'nın resmi sayfasından aylık hesaplamayı istenen kimlik bilgilerinizi doldurduktan sonra görebilirsiniz. Yani https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yaptıktan sonra TC. kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum tarifi ilgileriniz ile sorgulama yapabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kısmi süreli çalışma süresi 2021: Yarı zamanlı çalışma şartları nelerdir?
GÜNDEMKısmi süreli çalışma süresi 2021
Şehirler arası yasak var mı? Şehirler arası seyahat yasağı açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan...
GÜNDEMŞehirler arası yasak var mı?
Ara tatilden sonra ilk program
GÜNDEMMEB paylaştı! Tatilden sonra ilk program
Adıyaman'da 129 ev Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEMO ilde 129 ev karantinaya alındı
Bu akşam yasak var mı? Sokağa çıkma ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yarın saat kaça kadar yasak var?
GÜNDEMSokağa çıkma saat kaçta başlıyor?
Son dakika: AK Partili Kurtulmuş'tan CHP'li Çeviköz'e tepki - Haberler
GÜNDEMAK Partili Kurtulmuş'tan CHP'li Çeviköz'e tepki
İzmir'de depremzedeler için önemli gelişme - Haberler
GÜNDEMİzmir'de depremzedeler için önemli gelişme
22 Kasım koronavirüs tablosu açıklanıyor - Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve can kaybı
GÜNDEMİşte güncel koronavirüs tablosu
Okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Kreş ve anaokulları kapatılacak mı? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
GÜNDEMKreş ve anaokulları kapatılacak mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X