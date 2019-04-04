Bağkur olarak hayatımıza giren, daha sonra 4B diye adlandırılan sisteme bağlı olan vatandaşlar, kendi adına çalışanlar olarak tanımlanabilir. Tarımsal faaliyette bulunanlar da 5510 sayılı kanun kapsamında 4B'li olarak kabul edilir.
Sigortalılar 3 farklı sınıfta değerlendirilse de eşit hizmetlerden faydalanırlar. Bu hizmetlerden belki de en önemlisi hizmet dökümüdür. Kişi sigortalılık sürecini tüm detayları ile takip etmek ister. Çünkü emeklilik için gerekli olan koşulların oluşturulabilmesi için geçen sürenin kontrolünü sağlar. Üstelik hizmet bilgisi ile beraber 4B'li toplam prim sayısını öğrenebilir ve resmi işlemlerde kullanmak için barkodlu belge çıktısı alabilir.
4B güvencesine sahip çalışanlar, hizmet bilgisine ulaşmak için daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yolunu tutuyordu. e-Devlet üzerinden sağlanan hizmetle artık hizmet bilgisini sorgulamak ve hizmet dökümüne ulaşmak artık çok daha kolay! İşte detaylar...
4B HİZMET BİLGİSİ SORGULAMA İŞLEMİ
- e-Devlet'e T.C. kimlik no ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler kısmındaki Sosyal Güvenlik ve Sigorta sekmesi üzerinden '4B hizmet bilgisi' kısmını bulun.
- Ya da kısaca e-Devlet'te açılan ilk sayfadaki arama kısmına 4B yazarak ilgili sekmeyi bulabilirsiniz.
Açılan sayfada;
- Kişisel bilgileriniz, ilk işe giriş tarihi yani sigorta başlangıcı, ödenen sigortanın prim ve gün sayısı, işten ayrılış tarihi ya da tarihleri, toplam prim günü sayısı, varsa ay içinde eksik gün gibi bilgilere ulaşabilir, hizmet dökümünüzü barkodlu belge ile oluşturduktan sonra çıktısını alabilirsiniz.
4B hizmet bilgilerinizi sorgulamak için tıklayınız
4B hizmet dökümünüzü sorgulamak için tıklayınız
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