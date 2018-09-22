4N1K ile Aşk, 11. bölümle izleyicileriyle buluştu. Yaprak ve Barış aşkının okul gündemine bomba gibi düştüğü, Yaprak'ın yalan itirafıyla Ali'nin canını yaktığı 11. bölümün ardından gözler 4N1K ile Aşk 12. bölüme çevrildi. Peki; 4N1K ile Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

4N1K İLE AŞK 11. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yaprak’ın yalan aşk itirafı Ali’nin canını fena yakar. Eve gitmek istemeyen Ali, Ela öğretmenine gider. Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen Ela, Ali’yi teselli eder. Ancak bu durum Jülide’nin hiç hoşuna gitmez ve soluğu Ela’nın evinde alır. Barış, bu oyuna devam edeceklerse Yaprak’tan adam gibi oynamasını ister ve onu uyarır; “Dikkat et gerçeğe dönümesin aşkımız” der. Onların konuşmalarına ise Tuna kulak misafiri olur.

Okul gündemine Yaprak-Barış aşkı bomba gibi düşer. Babasını affetmeyen Ece çetenin operasyonu ile geceyi Melike’nin evinde saklanarak geçirir. Gökhan’ın Merve kıskançlığı bu kez başını büyük derde sokar. Barış ve Yaprak’ı takip eden çete Ali ile ilgili gerçeği öğrenir. Jülide ise Yaprak’ı Ali ile ilgili konuşmak için çağırır.

4N1K İLE AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençlerin aşk ve heyecan dolu hayatını ekrana getiren 4N1K ile Aşk dizisinin 12. bölümü dizinin izleyicileri tarafından aratılıyor. Geçtiğimiz akşam saat 20.00'de ekrana gelen 11. bölüm sonrası 12. bölümde yaşanacaklar merak ediliyor. Ancak 12. bölümde yaşanacaklarla ilgili ipuçlarını barındırması beklenen 4N1K ile Aşk 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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