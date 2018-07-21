4N1K İlk Aşk 3. bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. Yaz dizisi 4N1K İlk Aşk'ta 5 gencin ilk aşk denyimleri anlatılıyor. Dizinin son bölümünde Ali ile Yaprak arasında her ikisini de şaşırtan bir yakınlaşma yaşandı. Ali sonunda kız arkadaşı ile tanışması için Yaprak’ı buluşmaya çağırdı. Ancak Yaprak kötü bir sürpriz ile karşılaştı. İşte 4N1K İlk Aşk 3. son bölüm detayları ve yeni bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Akşam Barış’la aynı odada uyuduklarını itiraf edemeyen Yaprak, onun serbest kalmasını sağlayamaz. Üstelik anne ve babası Barış’ın erkek arkadaşı olduğunu karakolda herkese ilan etmiştir. Ali başta olma üzere tüm ekip bu duruma çok bozulur. Yaprak, hem onları Barış’ın erkek arkadaşı olmadığına, hem de suçsuz olduğu için onu kurtarmaları gerektiğine ikna etmek zorundadır. Müdür, Melike Hanım’a evlenme teklifi etmeye karar vermiştir. Ece ise tüm duyduklarını yanlış anlar ve babasının annesi ile tekrar evleneceklerini zannedip, o da plana dahil olur. Ancak olaylar babasının peşine takılan Ece ve müdür için beklenmedik bir şekilde gelişir. Barış’ı ceza almaktan kurtarmak için Yaprak çeteyi harekete geçirir. Tek tek şikayetçilere giderek şikayetlerini geri almaları için onları ikna etmeye çalışırlar. Ali ile Yaprak arasında her ikisini de şaşırtan bir yakınlaşma yaşanırken, esas sürprizin büyüğü Barış’tan gelir. Ali ise sonunda kız arkadaşı ile tanışması için Yaprak’ı buluşmaya çağırır.

4N1K İLK AŞK OYUNCULARI

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, proje tasarımını Tolga Afşin Kaya’nın üstlendiği yapımın kadrosunda; Bülent Alkış, Zeynep Özder, Emir Benderlioğlu, Beyti Engin, Aybanu Aykut, Hakan Haksun, Firuzan Aydın, Tuğçe Kıltaç ve Meral Asıltürk gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

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