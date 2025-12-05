‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yeniden gündemdeki yerini aldı. 5 Aralık 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film, yarışma ve program gibi yapımlar belli oldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birçok dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 5 Aralık Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!