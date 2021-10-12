5 ayda 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti

DHA

Diyarbakır'da yaşarken pandemi nedeniyle iş yerini kapatıp doğup büyüdüğü memleketi Derik'e yerleşen Sevdet Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ücretsiz bisiklet kursu vereceğini açıklamasının ardından kadınlardan olumlu dönüşler aldı.

DHA'nın haberine göre Baki, 21 Mayıs’tan bu yana günde 8 saat çalışarak, ilçede oturan 72 kadına bisiklet kullanmayı öğretti. Şu an yeni kurs için 50 de kayıt alan Baki, yeni öğrencilerine bisiklet sürmeyi öğretecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Tek bisikletle eğitim verdiğini öğrenen duyarlı bir vatandaşın iki bisiklet hediye ettiğini söyleyen Baki, ilçe sakinlerinin kadın bisiklet sürücülerini kanıksamalarının biraz daha zaman alabileceğini söyledi. Baki, ''En büyük isteğim, tüm bu kadınlarla Derik çarşısının içinde bisiklet sürebilmek" dedi.

Bisiklet öğrettiği kadınlarla birlikte ilk defa Süslü Kadınlar Bisiklet Turnuvası'nda bisiklet sürdüğünü belirten Baki, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmasıyla toplumun bisiklet süren kadınlara daha çabuk alışacağını ifade etti.

'İLERİDE DOĞA SPORLARI DA YAPACAĞIZ"

Bisiklet sürmenin kendisinin en büyük tutkusu olduğuna işaret eden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır’da yaşıyordum. Pandemi nedeniyle iş yerimi kapattım ve doğup büyüdüğüm Derik’e yerleşmeye karar verdim. Zaten evde boş oturmayı seven bir insan değilim. Aklıma böyle bir fikir geldi. Bunu bir akşam sosyal medya hesabımdan paylaştım. Derik’te gönüllü olarak bisiklet kursu vermek istiyorum diye bir duyuru yaptım. Sabah bir uyandım 38 mesaj gelmişti. Ertesi gün çıkıp geldim. Buraya geçici bir süreliğine gelmiştim ancak talep artınca buraya yerleşmeye karar verdim. Ayrıca burada Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nü kurdum. Başkanı da benim. İleride doğa sporları da yapacağız inşallah. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Şimdiye dek tek bir bisiklet ile kendi imkanlarımla bu işi yaptım ve 72 kadına bisiklet sürmeyi öğrettim. Ancak ilçe kaymakamı Evren Çakır bize gereken desteği vereceğini söyledi. Çok mutlu olduk.”

Hayatlarında ilk kez bisiklete binen, bisiklet kullanmayı öğrenen kadınların ise mutlulukları yüzlerinden okundu.

'ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ'

Derik'te yaşayan ev kadını 2 çocuk annesi Gülşah Dinler, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Bisiklet sürme tutkum çocukluktan beri vardı. Ama maalesef süremedim. Sevdet Hanımı sosyal medyadan takip ediyordum. Bir gün sosyal medya hesabından bir eğitmen olarak bisiklet sürme kursu vermeyi düşündüğünü açıkladı. Derik’e gelmek ve bisiklet kursu vermek istediğini yazmıştı. Buna çok sevindim. 19 Mayıs’ta geldi ve bize bisiklet sürmeyi öğretti. Büyük bir özveriyle bu sahada bir bisikletle biz 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra Mardin’de bir bisiklet turu yarışması düzenlendi ve ben orada birinci oldum. Çok mutlu olmuştum. Sevdet Hanıma bu özverisinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

3 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE KURS ALDI

Evindar Yapıştıran ise 3 çocuğu ile birlikte kurs aldığını belirterek, “Bisiklet sürmek küçüklükten gelen büyük hayallerimden biriydi. Ama bizim bu bölgede kız çocuklarının bisiklet sürmesi ayıplanırdı. Sürekli erkek çocuklar daha bir ön planda tutuluyordu. Sevdet hoca sağ olsun burada bir organizasyon yaptı. Tek başına 72 kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Ben de 3 çocuğum ile birlikte burada Sevdet Hanımdan bisiklet sürmeyi öğrendik. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.