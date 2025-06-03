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        Haberler Bilgi 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU: SSK, Bağkur ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon yüzde kaç oldu, maaşlara yüzde kaç zam yapılacak?

        5 aylık enflasyon farkı ne oldu? Emekli ve memur maaşlarında Ocak-Mayıs enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

        Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla Ocak-Mayıs ayları olmak üzere 5 aylık enflasyon farkın da belli oldu. SSK, Bağkur emekli maaşları ile memur ve emekli maaş zammını belirlemede kritik bir detay olan enflasyon farkı netleşti. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne oldu, emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:13
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        Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk beş ayına ait enflasyon farkı da netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş zammını doğrudan etkileyen bu veri ile milyonlarca vatandaş alacakları maaş zammını merak ediyor.ç Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 5 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur maaş zammı...

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        2025 MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI!

        Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu.

        TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre mayısta tüketici fiyatları yıllık yüzde 35.41, aylık olarak ise yüzde 1.53 yükseldi. 12 aylık ortalama ise yüzde 45.80 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 12 ay üst üste düşüş kaydedildi.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2.1 gelmesi yönündeydi. Nisanda aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37.86 olarak açıklanmıştı.

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.

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        SSK VE BAĞKUR MAAŞLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 oldu.

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        MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.

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