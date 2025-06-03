Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk beş ayına ait enflasyon farkı da netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin maaş zammını doğrudan etkileyen bu veri ile milyonlarca vatandaş alacakları maaş zammını merak ediyor.ç Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, 5 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur maaş zammı...