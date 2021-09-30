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5 aylık hamile Sezen'i öldüren dini nikahlı eş için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü, 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

5 aylık hamile Sezen'i öldüren dini nikahlı eş için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
DHA

Olay, geçen 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen, dini nikahlı eşi Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum polisteki ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Yolum emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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