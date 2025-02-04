5 bin 565 yerleşim yerine elektronik haberleşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörler tarafından hizmet götürme yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerine, tüm maliyetleri karşılanarak internet hizmetleri ulaştırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza, 4.5G teknolojisi ile mobil ses ve geniş bant internet hizmetlerini, tüm maliyetleri karşılayarak götürüyoruz. Bu çalışmalarımızı Evrensel Hizmet Projeleri olarak ifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, ülkemizde evrensel hizmete ilişkin çalışmaların 5369 sayılı ‘Evrensel Hizmet Kanunu’ ve ‘Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ esas alınarak yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizde coğrafi koşullar bakımından ulaşımı zor ve altyapı kurulumu maliyeti daha yüksek olan kırsal yerleşim yerlerine, işletmeciler tarafından ticari olarak elektronik haberleşme hizmeti verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bakanlığımız bu yerleşim yerlerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu hükümleri çerçevesinde, tüm altyapı kurulum ve işletme maliyetleri kamu kaynaklarından karşılanmak üzere elektronik haberleşme hizmetinin götürülmesini sağlanmaktadır.”

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"ÇALIŞMALAR YERLEŞİM YERİ ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR"

Yerleşim yerlerinin önceliklendirilmesinde; kalıcı yerleşim olması, kapsama altına alınabilecek yakın yerleşim yerlerinin bulunması ve nüfus dikkate alındığının altını çizen Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Evrensel Hizmet Kısım-3 projesi kapsamında 2G ve 4.5 G mobil haberleşme hizmetleri sunulmakta, çalışmalar yerleşim yeri üzerinden yapılmaktadır. Kapsama sağlanmasına ilişkin talepler doğrudan, tüketici şikayet sistemiyle veya başka kurumlar aracılığıyla bize iletilebilmektedir.”

Bakan Uraloğlu, hizmet sağlanacak yerleşim yerinde haberleşme imkanının olup olmadığını belirlemek üzere drive-test kapsama ölçümlerinin yapıldığını ve çevredeki diğer baz istasyonlarının durumlarının incelendiğini belirtti. Uraloğlu, nüfusu 50 ile 1000 kişi arasında olan, mobil işletmecilerin kapsaması bulunmayan ve mobil işletmecilerin kapsama yükümlülüğü bulunmayan yerleşim yerlerinin evrensel hizmet projelerine dahil edilebildiğini sözlerine ekledi.

11.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5369 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında evrensel hizmetle ilgili çalışmaların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) yürütülmesinin kararlaştırıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanunun 7'nci maddesinin ek dördüncü fıkrasında yer alan ‘Bakanlığın talebi üzerine Kurum, evrensel hizmet yükümlüsünü ve yükümlülüklerini işin gerekliliklerine göre doğrudan veya bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan yöntemlere göre belirlemeye, evrensel hizmetin net maliyetini hesaplamaya, evrensel hizmet yükümlülerine yapılacak her türlü ödemeyi yapmaya, gerektiğinde kurum bütçesinden ödemeye ve bunları denetlemeye yetkilidir.’ hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmalar, BTK koordinasyonunda işletmecilerle imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülmektedir.”