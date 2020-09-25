DHA

ABD'de yaşayan TV yıldızı Brady William'ın 5 eşi ve 24 çocuğuyla yaşadığı günlük hayatı görenlere pes dedirtti. DHA'nın haberine göre alışılmışın dışındaki olayla ilgili çeşitli kanallar iki bölümlük belgesel yayınladı.

ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City'de ailesiyle birlikte yaşayan ve eski bir Mormon kilisesi piskoposu olan 51 yaşındaki William, "5 eşim ve 24 çocuğum var. Çok da keyifli. Çok eşlilik oldukça günlük işlerim kolaylaşıyor" diye konuştu. William, yasal olarak Paulie ile evliyken diğer evliliklerinin dini nikah olduğunu belirtti.

Rosemary, Robyn, Nonie, Paulie ve Rhonda adlarında 5 kadın ile evli olan ve feminist olduğunu iddia eden William'ın 24 çocuğu olduğu aktarıldı.

AYLIK EV MASRAFI YAKLAŞIK 158 BİN TL

Aylık 21 bin dolar (158 bin TL) ev masrafının kendisine yük olmadığını da ifade eden William, "Kalabalık yaşamak oldukça güzel. Maddiyat değil, manevi zenginliğe sahip olmak paha biçilemez bir duygu" diye konuştu.

HAYATI BELGESEL OLDU

Çok eşliliğin faydalarını göstermek isteyen William, günlük hayatını ekrana yansıtmak için kameraların karşısına geçti.

William'ın hayatı "My Five Wives (Beş eşim)" ismiyle 2 sezon boyunca belgesel olarak yayımlandı. Belgesel ülkede izlenme rekorları kırdı.