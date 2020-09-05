Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 276.555'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.564 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 5 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, bugün yapılan 117 bin 113 koronavirüs testinden 1612'si pozitif çıktı. Bugün 53 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 276 bin 555 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 6 bin 564 oldu. Ağır hasta sayısı da 1076 oldu. Toplam 249 bin 108 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 784 artışla 6 milyon 291 bin 776'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 547 bini, yapılan test sayısı ise 84 milyon 102 bini geçti.