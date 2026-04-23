        5 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        5 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 01:50 Güncelleme:
        İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir toplanma alanını hedef aldı.

        Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi’nden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3’ü çocuk 5 kişinin naaşının hastaneye ulaştırıldığını, çok sayıda yaralının da tedavi altına alındığını ifade etti.

        Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu belirtildi.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), bölgede yer alan Kassam Camisi avlusunda toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırı sonrası ambulanslar yaralıları ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi’ne sevk etti.

        Söz konusu saldırı, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlali kapsamında gerçekleşti.

        Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek öldürme, gözaltı, kuşatma ve aç bırakmayı da içeren 2 bin 400 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

        Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkes ihlalleri sonucu 786 Filistinli hayatını kaybederken 2 bin 217 kişi yaralandı.

        Ateşkes anlaşmasına, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve geniş yıkıma yol açan saldırılarının ardından varılmıştı. Saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı, altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip oldu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yozgat'ta fidanlar kadınların elinde yeşeriyor

        Yozgat'ın Akdağmadeni Orman Fidanlık Şefliği'nde çalışan kadınlar, yeni sezon için fidan üretiminde görev alıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!