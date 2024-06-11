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        Haberler Gündem 5 günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama - Son dakika haberi

        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!

        Sivas'ta, 5 gün içinde 3 kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte 22 pozitif KKKA tanılı vaka tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Sivas ve çevre illerde KKKA vaka sayısında artış görüldüğü belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 06:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 06:59
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        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
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        Sivas'ta, son beş günde üçüncü kez, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölüm yaşandı. 6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi'nin kene nedeniyle yaşamını yitirdiği kentte, önceki gün aynı yaştaki Emre Naçar, dün sabah ise 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren hayata veda etti.

        VALİLİK: 22 KKKA TANILI VAKA VAR

        6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi, hayatını kaybetti.
        6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi, hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Sivas Valiliği, kentte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanılı 22 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

        "VAKALARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR"

        9 Haziran'da, 25 yaşındaki Emre Naçar, kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi.
        9 Haziran'da, 25 yaşındaki Emre Naçar, kene ısırması sonucu yaşamını yitirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sivas ve çevre illerde mevsim ve çevre değişkenleri etkisiyle dönemsel görülen kene nedenli KKKA vaka sayısında artış görüldüğü belirtildi.

        "TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR"

        Dün sabah ise 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren hayata veda etti.
        Dün sabah ise 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren hayata veda etti.

        Sivas'ta 22 pozitif KKKA tanılı vakanın tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Maalesef 3 vatandaşımız vefat etmiştir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 olası, 3 kesin KKKA tanılı hastamızın tedavileri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        "ŞÜPHELİ DURUMDA SAĞLIK MERKEZİNE BAŞVURUN"

        Vatandaşların kene tutunması konusunda dikkatli olmaya ve önlem almaya davet edilen açıklamada, şüpheli durumlarda sağlık merkezlerine başvuru yapmaları tavsiye edildi.

        "ÇIPLAK ELLE KENEYE DOKUNMAYIN"

        Açıklamada, keneye karşı alınacak önlemler hakkında da bilgiler paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan keneyi çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

        BU BELİRTİLERE DİKKAT

        Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

        "SİGARA BASMAYIN KOLONYA DÖKMEYİN"

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım" dedi.

        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
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