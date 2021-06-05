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5 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 5 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

5 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.276.468'ye yükseldi. 47.976 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

5 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

4 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

4 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 94 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 6 bin 169 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 976’a yükseldi. Toplamda 55 milyon 34 bin 469 test yapıldı. Bugün yapılan 224 bin 681 testten, 6 bin 169 yeni vaka sayısı, 552 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 276 bin 468 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 617 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 147 bin 610’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 183 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 173 milyon 115 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 721 bine, iyileşenlerin sayısı 155 milyon 865 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 176 bini, Hindistan'da 28 milyon 664 bini, Brezilya'da 16 milyon 803 bini ve Fransa'da 5 milyon 694 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 2 milyar 49 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, salgın başlamadan önce Kovid-19 belirtileriyle hastalandıkları iddia edilen ve 3'ü Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan 9 kişinin sağlık kayıtlarının yayımlanması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

ABD eski Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, salgının laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını belirtti.

İngiltere, geri dönüşlerde karantina kuralının olmadığı "yeşil ülkeler listesinden" Portekiz'i çıkardı.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 6 bin 238 Kovid-19 vakası ile mart ayından beri ilk kez 6 bin sınırı aşılmış oldu.

Almanya, Türkiye, Litvanya ve İsveç'i salgında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkararak "riskli" bölgeler listesine ekledi.

İspanya'da aşılama sürecini tamamlayanların sayısı 10 milyonu geçti

Avrupa Birliği (AB),Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması yerine ticari engellerin azaltılması ve üretimin artırılmasını teklif etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 20 artış olduğu halde kıtaya aşı sevkiyatının durma noktasına geldiğini bildirdi.

Japonya’nın, Tayvan’a 1 milyon 240 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgının üçüncü dalgasının başladığı belirtildi.

Şili'de, uygulandığı bir kişide tromboz/trombositopeni (kan pıhtılaşması) vakası görülmesi nedeniyle AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının 45 yaşından küçüklere uygulanması askıya alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşının iki dozunu yaptırmış ve çift PCR testi bulunan kişilerin karantina olmaksızın ülkeye girişleri bugün itibarıyla başladı.

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