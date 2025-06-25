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        Haberler Magazin 5'inci durak Bursa

        5'inci durak Bursa

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025'teki beşinci durağı olan Bursa'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:25
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        5'inci durak Bursa
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        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025'teki beşinci durağı olan Bursa’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bursa’da dokuz gün sürecek festivalin müjdesini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 28 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında, kentin 71 farklı noktasında gerçekleştirilecek yaklaşık 600 etkinlikle Bursa’nın tarihsel, kültürel ve sanatsal mirasını yeniden görünür kılacağını söyledi.

        DÜNYACA ÜNLÜ PICASSO BURSA’DA

        Festivalin en dikkat çeken sergilerinden biri, “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” olacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Tekstil Sanayi Müzesi Fuar Alanı’nda açılacak olan sergide, Picasso’nun orijinal ve mirasçıları tarafından onaylı 50 eseri sergilenecek. Gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflardan oluşan eserler, sanatçının üretim süreçlerini ve kişisel dünyasını gözler önüne serecek.

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        DİJİTAL VE GELENEKSEL SANAT BİR ARADA

        Festival kapsamında dijital sanat da öne çıkıyor. Aynı alanda açılacak olan 'Köklere Yolculuk' ve 'Eskizden Piksele' dijital sanat sergileri, Türk resim sanatının tarihsel mirasını ve yeni medya disiplinlerini bir araya getirerek ziyaretçilere çağdaş bir sanat deneyimi sunacak.

        Ayrıca festival boyunca çok sayıda sergi sanatseverlerle buluşacak. Bunlar arasında; 'Adil-i Mutlak', 'Quasimotho', 'Gökyüzünden Türkiye', 'Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi', "Gelenekten Geleceğe Düşen İzler: Osmanlı Dönemi Bursa’da Türk Okçuluğu”, 'Resimlerle Osmanlı Askeri', "Bursa’nın Mirası Karma" ve 'Nuri Pakdil ve Kudüs' gibi farklı temalarda düzenlenen sergiler yer alıyor.

        ZEKİ MÜREN’DEN BALABAN’A BURSA’NIN SANAT YILDIZLARI

        Bursa Kent Müzesi’nde açılacak olan Zeki Müren Sergisi, sanatçının sahne kıyafetlerinden piyanosuna kadar birçok özel eşyasını içeriyor. Sergi, Türkiye’nin Sanat Güneşi’ni doğduğu topraklarda anarken, onun sanat hayatını genç nesillere tanıtmayı amaçlıyor.

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        Ayrıca Cengiz Yatağan, Ozan Oganer, Beste Alperat ve İbrahim Balaban gibi sanatçıların heykel, resim ve yerleştirme çalışmaları, Bursa’nın birçok sanat mekanında izlenebilecek. “Sanatımda Miras Var”, “Beni Bana Anlat”, “Metalden Seramiğe: Sikke” gibi sergiler de kültürel çeşitliliği yansıtıyor.

        KONSERLER, OPERA, TİYATRO VE GÖSTERİLER ŞEHRİ SARMALAYACAK

        Festivalin müzik programı da oldukça zengin. Ebru Yaşar, Buray, Merve Özbey, Ferhat Göçer, Haluk Levent, Mazhar-Fuat, Sefo ve Tuğçe Kandemir gibi isimler ana sahnede Bursalılarla buluşacak. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın kapalı gişe oyunları da Bursalı sanatseverlerle buluşacak. 'Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü', 'Karbela', '7 Kocalı Hürmüz' ve 'Zorba' gibi yapımlar festivalin sahne programında yer alacak.

        İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Coşkun Karademir, Abdullah Beyhan, Feyzullah Çelebi ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası gibi topluluklar, klasik ve etnik müzikten tasavvuf konserlerine kadar uzanan geniş bir repertuar sunacak. Gürcistan Halk Dansları Topluluğu ve Mehter-Kılıç Kalkan gösterileri ise festivale görsel zenginlik katacak.

        SÖYLEŞİLER, PANEL VE ATÖLYELERLE DERİNLEŞEN BİR FESTİVAL

        Festival boyunca kültür ve edebiyat alanında birçok söyleşi ve panel düzenlenecek. “Kral Şakir’in Çizeri Şehrinize Geliyor” başlıklı etkinlikte Varol Yaşaroğlu, “İlişkilerde Pin Kodunu Çözüyoruz” söyleşisinde Cüneyt Baş, 'Tasavvuf Tarihinde Bursa' ve 'Bursa Kazıları' gibi başlıklarla alanında uzman isimler Bursalılarla buluşacak. Ayrıca “From Ground Zero” etkinliğinde yönetmen Yeşim Tonbaz sinemaseverlerle bir araya gelecek.

        UNESCO SOKÜM Müzesi, çini ve ebru atölyeleri, filografi, kağıt yapımı, minyatür, geleneksel Türk okçuluğu gibi temalarla düzenlenen onlarca atölye çalışması ise ziyaretçilere eşsiz bir öğrenme ve deneyim imkânı sunacak.

        ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

        Festival boyunca Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü, tiyatro gösterilerinden çizgi film karakterlerine, resim ve drama eğitimlerinden gözlem çadırlarına kadar birçok eğitici ve eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapacak. TRT Market ve çeşitli yaratıcı atölyelerle çocuklar, sanatla iç içe dopdolu günler geçirecek.

        BURSA’NIN LEZZETLERİ FESTİVALDE

        Festival süresince Bursa’ya özgü mutfak kültürü de öne çıkacak. Türk mutfağının usta şefleri eşliğinde, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel yemekler 11 özel 'Lezzet Noktası' restoranında menülere taşınacak. Coğrafi işaretli ürünler ve Bursa’nın yerel tatları, gastronomi meraklılarına unutulmaz deneyimler sunacak.

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        #Bursa
        #Türkiye Kütür Yolu Festivali
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