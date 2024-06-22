5'inci durak Trabzon

Trabzon Kültür Yolu Festivali bugün, Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda 100 Horon

Gösterisi etkinliği ile başladı. Festivalin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan,

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Kültür ve

Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali

Direktörü Selim Terzi katıldı.

doyacak, hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Ama gastronomi, kıyafet, oyunlar bunların hepsi kültürün birer parçası. İnşallah dokuz gün süreyle

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kültürün bir milletin yüz yıllar boyunca oluşturduğu değerler olduğunu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise “Bu kadim şehrin üç tane alametifarikası var; tarih, kültür ve sanat. Trabzon'umuz gibi kadim tarihi, kültürel ve sanatsal geleneğe sahip olan bir şehirde geçtiğimiz yıl ülke genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından başlatılan Kültür Yolu Festivali bu yıl da 16 şehrimizde artarak devam ediyor. Bu festivali kültürün ve sanatın bütün iç disiplinlerinin bir arada eş zamanlı olduğu bir festival olarak değerlendirerek şehrimizde yapılmasını kültür sanat şehri olan Trabzon adına çok olumlu, çok faydalı buluyorum” açıklamasında bulundu.

Bando ve jonglörlerin katıldığı kortejde renkli görüntüler oluştu. Trabzonluların da büyük ilgi

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi daha sonra Art Meydan etkinliklerini ziyaret ederek sanatçılardan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

Merkezi’ndeki Seyed Ehsan Mortazavi’nin fotoğraf sergisi “Yaşam – Life” ve İlhami Atalay’ın“Zirvedeki Renkler” resim sergisini, Şehir Müzesi’ndeki “Naci El-Ali’den Hanzala”, Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki “Besmele-i Şerif Hat” sergilerini ziyaret ettiler. Ardından Kızlar Manastırı’na geçen protokol üyeleri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Anna Tarakanova ve Iakov Shvetcov’un performansını dinlediler. Daha sonrasında da Kızlar Manastırı’ndaki “Coğrafya Geleneğin Kaderi” ve “Trabzon Sûreti-Selatin Osmanlı Padişahları” sergilerini ziyaret ettiler.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür

40’TAN FAZLA NOKTADA 500’DEN FAZLA ETKİNLİK

Geçen yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan ve bu yıl ikinci kez festivale ev

sahipliği yapacak olan Trabzon, 22-30 Haziran tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler,

söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. 9 gün boyunca 40’tan fazla noktada 500’den fazla etkinlik halkla buluşacak.

Festival, eşsiz doğasının yanı sıra 4 bin yıllık zengin tarihe sahip, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği,

Yavuz Sultan Selim’in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Cumhuriyetimizin

kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği Trabzon’un değerlerini daha görünür

kılacak.

TRABZON KONSERLERLE COŞACAK

Festival süresince şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Trabzonlular doyasıya

eğlenecek. Fuar Merkezi’ne kurulacak ana sahnede, Semicenk, Resul Dindar, Ferhat Göçer, Sinan

Akçıl, Madrigal, Buray, Simge, Haluk Levent ve Ebru Yaşar en sevilen şarkılarıyla Trabzonlular ile

buluşacak. Kentin birçok farklı noktasında kurulacak sahnelerde de, Retrobüs, Elif Avcı&Erdal Şahin, Yücel Erzan ile “bAŞKa Şarkılar&Türküler”, Umut Mürare, Ender Doğan, Ali Nuri Türkoğlu& Ferhan Tülman, Murat Gökşen, Tansu Can &Seyfullah Kartal gibi farklı türlerde müzisyenler sevenleriyle bir araya gelecek.

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ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Atatürk Köşkü’nde ziyaretçilerle buluşacak. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zekâ destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.

Ayrıca Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde Albayrak Hat Koleksiyonu’nundan “Besmele-i Şerif Hat

Sergisi”, Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi’nde İlhami Atalay’ın “Zirvedeki Renkler”

sergisi, “Kentler ve Güzellikler-4 Fotoğraf sergisi” ve İranlı fotoğraf sanatçısı Seyed Ehsan

Mortazavi’nin “Yaşam-Life” Fotoğraf sergisi, Kızlar Manastırı’nda “Coğrafya Geleneğin Kaderi:

Trabzon” sergisi ve “Sûret-i Selatin Osmanlı Padişahları Sergisi Payidar Koleksiyonu”, Trabzon

Olgunlaşma Enstitüsü’nde “Trabzon Mimarisinden İzdüşümler” sergisi, Küçük Ayvasıl St. Anna

Kilisesi’nde “Batılı Seyyahların Gözünde Trabzon Kalesi Gravür Sergisi”, Trabzon Sanat Evi’nde Mizah

Sanatı Derneği’nin “Karma Karikatür Sergisi” görülebilecek.

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ÜNLÜ İSİMLERLE SÖYLEŞİLER

Festival süresince birbirinden önemli isimler düzenlenecek söyleşilerde anılarını paylaşacak. Türk

sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, yazar Beyhan Budak, İranlı fotoğraf sanatçısı

Seyed Ehsan Mortavazi, Nihat Hatipoğlu& Emre Ermiş gibi isimler farklı konularda Trabzonlularla bir araya gelecek.

SANATLA DOLU TRABZON: KONSER, OPERA, BALE VE TİYATRO

Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpaze ile Trabzonlular belirlenen farklı festival alanlarında sahne

performansları ile buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı

gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alacak.

“Saraydan Kız Kaçırma”, “Carmen”, “Bir Tenor Aranıyor” ve “Okulumuz Orman” opera ve baleleri ile

Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Kadınlar, Filler ve Saireler”, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun “Donör” ile

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Bir Picasso” ve “Bence Katil Öldürdü” oyunları festival kapsamında

izlenebilecek.

FİLİSTİN MÜCADELESİNE SAYGI DURUŞU

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Filistin’in mücadelesine bir saygı duruşu olarak özel bir

seçki sunulacak. Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali’nin, özgürlük

mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen “Hanzala” karakterlerinden oluşan sergisi,

Büyükşehir Belediyesi Trabzon Şehir Müzesi Galerisi’nde görülebilecek. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde de Filistin sinemasından örnekler gösterilecek. 25 Haziran Salı günü de Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni’nin katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. 29 Haziran Cumartesi günü de “İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri” gerçekleştirilecek.

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT BİR ARADA

Festival süresince Trabzon Botanik Parkı, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezi’nde

gerçekleştirilecek atölyelerde geleneksel el sanatları çalışmaları sergilenerek, farkındalık

oluşturulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’ne kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye

çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı

“Çocuk Köyü” ile çocuklar gönüllülerince eğlenecek. Dokuz gün boyunca çocukların ekranlardan

tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik,

drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk

köyünde olacak.

FESTİVALDE 14 FARKLI GASTRONOMİ DURAĞI

Gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Trabzon’da ‘Festival Lezzet Durağı’

olarak 14 farklı nokta belirlendi. Trabzon Kültür Yolu Festivali Lezzet Durakları’nda yerli ve yabancı

ziyaretçiler asırlara dayanan lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanına sahip olacak.