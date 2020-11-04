İstanbul'da kış kendisini hissetirmeye başladı. Gün itibariyle oldukça yağışlı bir hava geçiren İstanbullu vatandaşlar için Meteoloji'nin açıkladığı 5 Kasım hava durumunu derledik...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova),Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor..

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.