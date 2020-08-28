Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Kovid-19 pandemi sürecinde istihdamda önemli daralma yaşandı. Çalışma çağındaki nüfus mayıs ayı itibarıyla son bir yılda 1 milyon 79 bin kişi artmasına rağmen, işgücü 2 milyon 742 bin kişi daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre, toplam işgücü 32.4 milyondan 29.7 milyon kişiye geriledi. TÜİK’e göre, toplam istihdam ise 2 milyon 411 bin kişi azalarak 28.7 milyondan 25.9 milyon kişiye geriledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre ise haziran ayı itibarıyla kamudaki toplam çalışan sayısı son bir yılda 197 bin kişi artarak 4 milyon 470 binden 4 milyon 767 bine yükseldi. Kamudaki kadrolu personel sayısı 43 bin kişi artarak 2 milyon 944 bine, sözleşmeli personel sayısı 105 bin kişi artarak 497 bine, sürekli işçi sayısı 51 bin kişi artarak 1 milyon 161 bine, diğer kamu çalışanlarının sayısı 2 bin kişi artarak 105 bine yükselirken, geçici işçi sayısı 2.4 bin kişi azalarak 59 bin kişi oldu.

Bir yıllık dönemde en fazla personel artışı, 158 bin kişiyle genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde yaşandı. Kamu bankaları ve KİT’lerde çalışanlar 19 bin, üniversitelerde çalışanlar 8 bin kişi arttı. Belediyeler ve bağlı kuruluşlarındaki çalışan sayısı bin 700 kişi, il özel idarelerindeki çalışan sayısı da 863 kişi azalırken, belediye şirketlerindeki çalışan sayısı 16 bin kişi arttı.

İSTİHDAMDAKİ AZALMAYI KAMU ÖNLEDİ

Bir yıllık dönemde toplam istihdam azalırken, kamuda çalışanların sayısında yaşanan artış, kamu çalışanlarının toplam istihdamdaki payını artırdı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam istihdamdaki her 100 kişiden 16’sı kamuda çalışırken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 18’i aştı. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de çalışan her 5 kişiden 1’i kamuda çalışanlardan oluşuyor.

TÜİK’in istihdam verileri sigortalı ve sigortasız tüm çalışanları kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) verileri ise sigortalı çalışan sayısını gösteriyor. Buna göre, çalışmasından dolayı zorunlu sigortalı olan kişi sayısı mayıs ayı itibarıyla 19 milyon 843 bin düzeyinde. Kamudaki çalışanların sigortalı çalışanlara oranı ise yüzde 24’e ulaşıyor. Türkiye’deki her 4 sigortalı çalışandan 1’ini kamu çalışanları oluşturuyor.

SGK'nın prim gelirleri mayısta azaldı Aylık prim gelirleri (Milyon TL) 2019 2020 Değişim Ocak 23.303 26.140 2.837 Şubat 19.834 25.488 5.654 Mart 23.358 29.374 6.016 Nisan 22.742 24.877 2.135 Mayıs 25.311 20.777 -4.534

PANDEMİ SGK’NIN PRİM GELİRLERİNE DE YANSIDI

Pandemi süreci SGK’nın gelirlerini iki yönlü etkiledi. Birincisi sigortalı sayısındaki azalma, ikincisi de kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamaları dolayısıyla işverenin prim ödememesi oldu. Çalışmasından dolayı zorunlu sigortalı olan kişi sayısı ilk üç ay, geçen yılın aynı aylarına göre artış kaydetti. Ancak mart ve nisan aylarında sigortalı çalışan sayısı azaldı. İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da başladı. Ancak işveren, işten çıkarma yasağı döneminde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle iş akdini feshedebiliyor. Pandemi etkisiyle sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre nisanda 286 bin, mayıs ayında da 375 bin kişi azaldı.

Kısa çalışma uygulaması sırasında işveren, kapsamdaki işçiler için sigorta primi ödemiyor. Nisan ve mayıs aylarında 3.2 milyon, haziranda 2.5 milyon, temmuz ayında da 1.7 milyon kişi kısa çalışma uygulamasına tabi tutuldu. Nisan-temmuz döneminde 1.9 milyon kişi de ücretsiz izne çıkartıldı. Ücretsiz izindeki işçiler için de sigorta primi ödenmedi.

İşleri bozulan çoğu işveren çalışmaya devam eden işçileri için prim ödemelerini aksattı. Bunun sonucu olarak SGK’nın prim gelirlerinde mayıs ayından itibaren ciddi bir bozulma yaşandı. Yılın ilk aylarında geçen yılın aynı aylarının oldukça üzerinde seyreden SGK’nın prim gelirleri mayıs ayında yüzde 18 oranında azalarak 25.3 milyardan 20.8 milyar liraya geriledi. SGK primleri, çalışılan ayı izleyen ayda ödeniyor. Mayıs ayındaki primler, nisan ayındaki çalışmalara ait olduğu için pandeminin SGK gelirlerine ilk etkisi mayıs ayında görüldü. İzleyen aylarda prim gelirlerindeki kaybın daha da etkili olması bekleniyor.