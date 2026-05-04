Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 5. Manda Festivali başlıyor

        5. Manda Festivali başlıyor

        5. Manda Festivali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul'un kuzeyindeki sulak alan köylerinden Ağaçlı'da gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Manda Festivali başlıyor

        5. Manda Festivali, İstanbul’un kuzeyindeki sulak alan köylerinden Ağaçlı’da, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü düzenlenecek.

        CLIMAVORE x Jameel at RCA ile Dört Ayaklı Şehir – Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği tarafından, mandacılıkla geçinen yerel üreticilerle iş birliği içinde düzenlenen festival, İstanbul’un kuzeyindeki orman köylerinde süren pastoral yaşamı görünür kılmayı amaçlıyor.

        Festival, mandaların ve sulak alan ekosisteminin korunmasına dikkat çekerken, bu yaşam biçiminin sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor.

        Mandalar, mandacılar ve yaşam alanları arasındaki ekolojik ve toplumsal ilişkileri öne çıkaran festival; yerel örgütleri, doğa ve ekoloji savunucularını, hayvan hakları aktivistlerini, sanatçıları ve geniş halk kesimlerini bir araya getiriyor.

        REKLAM

        Bu yılki programda mera yürüyüşleri, çocuk etkinlikleri, canlı müzik, atölyeler, tadımlar ve yerel üretici pazarı yer alacak. Ayrıca Manda ve Mandacı Portre Yarışması’nın üçüncüsü düzenlenecek.

        Festival kapsamında, Lopka adlı manda yoğurdu markasının lansmanı gerçekleştirilecek. Ayrıca 10-17 Mayıs tarihleri arasında restoran iş birlikleriyle yürütülecek kampanya ile ürün, özel menüler aracılığıyla kentlilerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        İstanbul'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Küçükçekmece'de yaşanan olayda, kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu inşaat mühendisi Görkem Selvitop hayatını kaybetti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları