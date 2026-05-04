5. Manda Festivali başlıyor

5. Manda Festivali, İstanbul’un kuzeyindeki sulak alan köylerinden Ağaçlı’da, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü düzenlenecek.

CLIMAVORE x Jameel at RCA ile Dört Ayaklı Şehir – Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği tarafından, mandacılıkla geçinen yerel üreticilerle iş birliği içinde düzenlenen festival, İstanbul’un kuzeyindeki orman köylerinde süren pastoral yaşamı görünür kılmayı amaçlıyor.

Festival, mandaların ve sulak alan ekosisteminin korunmasına dikkat çekerken, bu yaşam biçiminin sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor.

Mandalar, mandacılar ve yaşam alanları arasındaki ekolojik ve toplumsal ilişkileri öne çıkaran festival; yerel örgütleri, doğa ve ekoloji savunucularını, hayvan hakları aktivistlerini, sanatçıları ve geniş halk kesimlerini bir araya getiriyor.

Bu yılki programda mera yürüyüşleri, çocuk etkinlikleri, canlı müzik, atölyeler, tadımlar ve yerel üretici pazarı yer alacak. Ayrıca Manda ve Mandacı Portre Yarışması’nın üçüncüsü düzenlenecek.

Festival kapsamında, Lopka adlı manda yoğurdu markasının lansmanı gerçekleştirilecek. Ayrıca 10-17 Mayıs tarihleri arasında restoran iş birlikleriyle yürütülecek kampanya ile ürün, özel menüler aracılığıyla kentlilerle buluşacak.