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5 Nisan İSKİ su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI!

5 Nisan Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. İşte 5 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

5 Nisan İSKİ su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI!

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 5 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Bayrampaşa, Başakşehir, Beykoz'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

5 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.04.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.04.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.04.2021 09:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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