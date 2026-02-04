Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 5 Şubat planlı elektrik kesintisi! 5 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        5 Şubat planlı elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        5 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 04.02.2026 - 23:56 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:56
