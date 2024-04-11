Kahreden ölüm! 5 yaşındaki Berkcan, debisi artan dereye düştü
Van'ın Gürpınar ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. İlçede şiddetli yağışların etkisiyle debisi artan derenin kenarında oynayan 5 yaşındaki Berkcan Karakoç suya düşerek boğuldu
Van'ın Gürpınar ilçesinde dereye düşen Berkcan Karakoç (5), boğuldu.
DHA'nın haberine göre olay, Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi'nde meydana geldi.
DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ
Dün öğleden sonra 2'si kardeş 3 çocuk mahalle içinde bulunan ve son yağışlarla debisi artan derenin kenarında oynarken, Berkcan Karakoç bir anda dengesini kaybedip suya düştü.
Suya kapılan Berkcan'ın cansız bedeni ise mahalleli tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Mahalle halkının sudan çıkardığı Karakoç'un cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.