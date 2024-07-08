5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Durumu ağır

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanarak yere düşen çocuğun arkadaşları haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada çocuğa 5 sahipsiz köpek daha saldırdı.