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        Haberler Gündem Güncel 5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Durumu ağır | Son dakika haberleri

        5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı: Durumu ağır

        Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet, ağır yaralandı. Çocuğun tedavisi, hastanenin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:29
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        5 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı
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        Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde 5 Temmuz'da arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanarak yere düşen çocuğun arkadaşları haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada çocuğa 5 sahipsiz köpek daha saldırdı.

        Olay yerine gelen çocuğun ailesi ve çevredekiler, köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü 5 Ocak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan çocuk daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun tedavisi, hastanenin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

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        #adana
        #Köpek saldırısı
        #sahipsiz köpekler
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