5 yaşındaki Suriyeli çocuk sulama kanalında ölü bulundu - ANTALYA

AA

Serik ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde serada mevsimlik işçi olarak çalışan Suriyeli Şerif El Hemed'in 5 yaşındaki oğlu Mohamet El Hemed, evin dışında oynarken kayboldu.Aile kendi çabalarıyla yaptıkları aramada, evin yakınındaki sulama kanalında çocuğu hareketsiz halde buldu.Otomobille hastaneye götürülen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada babası ve yakınları tarafından alınan çocuğun cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.Suriyeli Hemed ailesinin seraya çalışmak için bir gün önce geldiği öğrenildi.