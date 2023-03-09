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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 5 yıl sonra ortaya çıkan iş insanı cinayetinde yeni gelişme!
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İş insanı Tekin Uğurlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilere istenen ceza belli oldu

İstanbul'da, boş arazide 5 yıl sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili soruşturmada, şüpheliler Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan hakkında istenen cezalar belli oldu

Son dakika: 5 yıl sonra ortaya çıkan iş insanı cinayetinde yeni gelişme!
DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde boş arazide cansız bedenine 5 yıl sonra ulaşılan Tekin Uğurlu cinayetinde, şüpheliler Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan hazırlanan iddianame tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tekin Uğurlu ile şüpheli Melikşah Kalkan'ın olay tarihinden 5 yıl önce tanıştıkları anlatıldı. Olay tarihinden önce, yaklaşık 2 yıllık süreçte Tekin Uğurlu ile Melikşah Kalkan'ın samimiyetlerinin arttığı ve ortak olarak iş yaptıkları kaydedildi. Tekin Uğurlu'nun 8 Ocak 2018 tarihinde görüldüğü, ardından evine gitmemesi nedeniyle ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı, tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi.

BAŞKA BİR CİNAYET SORUŞMASINDA İTİRAF ETTİ

Şüpheli Mustafa Macit'in başka bir cinayet olayıyla ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne verdiği ifadede, Tekin Uğurlu cinayetini itiraf ettiği iddianamede yer aldı. Mustafa Macit'in cinayeti itiraf etmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Mustafa Macit olayın yaşandığı yere getirilerek yer tespiti yapıldı. Yapılan kazıda, yaklaşık 5 yıl sonra Tekin Uğurlu'nun cesedine ulaşıldı.

Cesede ulaşılmasının ardından soruşturma derinleştirildi. Melikşah Kalkan'ın olay tarihinde yaklaşık 500-600 bin lira civarında bir borcunun olduğu, olay günü Tekin Uğurlu'nun kendisine bozdurması için 20 bin lira değerinde 6-7 adet senedi cirolayarak verdiği kaydedildi.

TARTIŞMADA BAŞINDAN VURMUŞ

Tekin Uğurlu'nun Melikşah Kalkan ile iş yerinden ayrıldıktan sonra, Erdal Uğurlu ile metroya bindiği anlatıldı. Bu sırada Melikşah Kalkan'ın telefonla araması üzerine Tekin Uğurlu'nun metrodan Bostancı durağından indiği belirtildi.

Melikşah'ın kullandığı ve içerisinde Mustafa Macit'in de olduğu otomobile binen Tekin Uğurlu'nun, birlikte Ankara istikametine ilerledikleri bildirildi. Melikşah Kalkan'ın tartışmaya başladığı Tekin Uğurlu'ya başının arkasından silahla ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

BOŞ ARAZİYE ATILDI, KORKU ÜZERİNE GÖMÜLDÜ

Cinayet sonrası Melikşah Kalkan'ın babası Bektaş Kalkan'ın oturduğu binanın altında bulunan garaja cansız bedeni getirdiği, Bektaş Kalkan ve Mustafa Macit'le birlikte kesici bir aletle Tekin Uğurlu'nun cansız bedenini parçalara ayırarak, 3 farklı çöp poşetine koydukları iddianamede yer aldı.

Tekin Uğurlu'nun cesedinin 3 çöp poşetine konulduktan sonra Mustafa Macit tarafından 9 Ocak 2018 tarihinde çalılık alana atıldığı belirtildi. Mustafa Macit'in daha sonra olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi. Bir gün sonra Melikşah Kalkan'ın uyarıları üzerine Mustafa Macit'in olay yerine tekrar giderek cesedi gömdüğü belirtildi. Cinayetin işlenmesinin ardından Döne Kalkan ve Sakine Kalkan'ın kan lekelerinin temizlenmesine yardım ettikleri de iddianamede yer aldı.

İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, diğer şüpheliler Bektaş Kalkan, Döne Kalkan ve Sakine Kalkan'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

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