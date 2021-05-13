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50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son detaylar

Kademeli olarak gerçekleştirilen aşılama işleminde sıra en son 40 yaş üstü avukatlara geldi. Vatandaşlar '50 yaş üstü aşı sırası ne zaman gelecek?' Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi?

50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son detaylar

Sağlık Bakanlığının 55 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine en çok merak edilen şeylerden biri 50 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Sağlık Bakanlığı aşı sıralamasına göre ikinci aşamada bulunan grupların aşılamasına başlandı. Peki, 50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı ne zaman?

AŞI SIRALAMASINDA SON DURUM NE?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı. .

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

55 yaş üstü aşılama işlemlerinin ardından ikinci aşama kapsamında aşı sırası 50 - 54 yaşlarındaki vatandaşlara gelecek.

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