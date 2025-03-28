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        Haberler Gündem Çevre 50 yıllık çöp biriktirme alanı temizleniyor | Son dakika haberleri

        Akseki'de 50 yıldır kullanılan çöp biriktirme alanı temizleniyor

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan çöp biriktirme alanında temizlik çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:33
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        50 yıllık çöp biriktirme alanı temizleniyor
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        Antalya'nın Akseki ilçesine 3 kilometre uzaklıkta 53 dönümlük bir alanda 50 yıldır herhangi bir geri dönüşüm işlemi yapılmadan bırakılan çöpler, bölgede çevre kirliliğine neden oldu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi iş birliğinde bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, yaptığı açıklamada, ilçede çöp biriktirme alanıyla ilgili ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

        Bölgede düzensiz dökülen çöpler nedeniyle zaman zaman yangın çıktığını, etrafa kötü koku yayıldığını anlatan Akça, "Hem çevreyi korumak hem de bu görüntüyü kaldırmak için burayı kapatma kararı aldık. Çöpler buradan kaldırılarak büyükşehir belediyesinin depolama alanına taşınıyor. Çalışmaların sonuna geldik. İlerleyen süreçte bu alanı ağaçlandırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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