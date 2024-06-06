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        Haberler Bilgi Ekonomi 500 TL ve 1000 TL'lik banknot çıkacak mı, çıkarsa ne olur? Merkez Bankası Başkanı’ndan banknot açıklaması

        500 TL ve 1000 TL'lik banknot çıkacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan banknot açıklaması

        500 TL ve 1000 TL'lik banknotların çıkıp çıkmayacağı merak konusu oluyor. Geçtiğimiz gün Milletvekillerinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 500 ve 1000 liralık banknot çıkarmaya ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu belirlendiğini belirtti. Peki 500 TL ve 1000 TL'lik banknot çıkar mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 09:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:42
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        500 TL ve 1000 TL'lik banknot çıkacak mı, çıkarsa ne olur? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin açıklamada bulundu. İşte konuyla ilgili açıklama

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        500 TL'LİK BANKNOT BASILDI MI?

        500 TL'lik banknot basılmadı. Bu yönde de resmi bir karar alınmadı.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuyla ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Çalışmalar sonucunda 500 liralık banknot çıkarma kararı alınması halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

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        Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından enflasyon hedefleri, TÜİK verileri, tasarruf tedbirleri, 500 ve 1000 liralık banknotlar olmak üzere birçok konuda değerlendirmeler yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

        “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” diyen Karahan , “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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        "ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMIMIZ, SICAK PARA ÜZERİNDEN DEĞİL, TALEP ÜZERİNDEN ENFLASYONU DÜŞÜRME AMAÇLI"

        Karahan, konuşmasında dezenflasyon programının, 'sıcak parayı çekerek' yapıldığı yönündeki sorulara yanıt vererek, "Bizim enflasyonla mücadele programımız 'carry trade' üzerinden, sıcak para üzerinden değil, talep üzerinden. Talebi kontrol ederek enflasyonu düşürme amaçlı. Bununla birlikte, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarındaki bozuklukları düzeltme amaçlı. Bu beklentilerde ve fiyatlama davranışlarında düzelme oldukça ithalat da normalleşecek, zaten. Bunun öncü sinyallerini, geçen seneden bu yana oldukça ciddi bir toparlanma ile gördük. Bun unla birlikte cari açıkta kalıcı bir iyileşme olacak" diye konuştu.

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