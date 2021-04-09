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50m2 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix 50m2 2. sezon hangi tarihte başlayacak?

Netflix'in kısa sürede büyük ilgi gören Türk dizilerinden olmayı başaran 50m2, yeni yılın en çok konuşulan yapımlarından biri durumunda. İlk sezonuyla oldukça ilgi gören dizi ile ilgili izleyiciler 50m2 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

50m2 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix 50m2 2. sezon hangi tarihte başlayacak?

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisidir. 8 bölümden oluşan ilk sezonun ardından gözler 50m2 2. sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabına çevrildi...

50M2 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

50M2 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Engin Öztürk - Gölge / Adem
Aybüke Pusat - Dilara
Cengiz Bozkurt
Kürşat Alnıaçık - Servet
Tolga Tekin
Özgür Emre Yıldırım
Hasan Yalnızoğlu
Murat Kılıç
Gaye Gürsel
Yiğit Kirazcı
Tuğçe Karabacak
Cansu Dağdelen
Tuncay Beyazıt

50M2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

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