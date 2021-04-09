50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisidir. 8 bölümden oluşan ilk sezonun ardından gözler 50m2 2. sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabına çevrildi...

50M2 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

50M2 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

50M2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.