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51. bölge nedir? 51. bölge son durum! 51. Bölge Baskını canlı yayını ne zaman?

51. Bölge Baskını için geri sayım başladı. Arena 51 olarak da bilinen gizemli bölgede canlı yayın yapılacak. 51. bölge baskınına birçok sanatçı ve aktörden destek geldi ve katılacaklarını açıkladılar. Peki, 51. bölge nedir? 51. bölge son durum! 51. Bölge Baskını canlı yayını ne zaman? İşte 51. bölge baskınına dair detaylar...

51. bölge baskını

51. bölge nedir? 51. bölge son durum! 51. Bölge Baskını canlı yayını ne zaman? soruları ülkemizde de merak konusu oldu. Amerika'da bir 1 milyondan fazla kişi 51. Bölge'de Youtube canlı yayını yaparak uzaylılara dair sırları görüntüleyecek. Öte yandan Amerikan askerlerin de hazırda bulunduğu Arena 51'de emirlerine uymayan kişileri vurma izni bulunduğu ortaya çıktı. İşte 51. bölge baskınına dair detaylar...

51. BÖLGE BASKINI CANLI YAYINI NE ZAMAN?

51. Bölge canlı yayınını yapacak olan grup, bölgeye doğru hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Canlı yayın YouTube üzerinden yapılıyor.

51. BÖLGE BASKINI NEDİR?

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge, uzaylılar gibi gizli araştırmaların yapıldığı bir bölge olduğu düşünülmesi sebebiyle birçok kişi tarafından merak unsuru taşıyordu. Girişin ve görüntü almanın yasak olduğu 51. bölge, temmuz ayında sosyal medya üzerinden başlatılan bir etkinlikle gündeme getirilmişti. Etkinlik, 51. bölge baskını olarak adlandırılmış ve 20 Eylül 2019 tarihinde bu bölgeye gidecek insanları organize etmek için oluşturulmuştu. 51. Bölge baskını etkinliğine kısa sürede 1 milyondan fazla kişi katılım gösterdi.

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