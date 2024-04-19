Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik 51/2-A Trafik cezası nedir? 51/2-A Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

        51/2-A Trafik cezası nedir? 51/2-A Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

        2024 yılı itibarıyla trafik cezaları arasında hız sınırlarının aşılmasıyla ilgili önemli maddelerden biri olan 51/2-a, hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücüler için belirlenen cezaları kapsar. Peki, 51/2-A Trafik Cezası Nedir? 51/2-A Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar? Bu içeriğimizde, 51/2-a trafik ceza maddesi, ilgili ceza tutarları ve cezaya nasıl itiraz edilebileceği hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        51/2-A Trafik cezası nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla belirlenen hız sınırlarının ihlali, özellikle aşırı hız yapmanın yol açabileceği kazaların önlenmesi açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle 51/2-a gibi trafik ceza maddeleri, hız sınırını belirli oranlarda aşan sürücülere uygulanır ve bu durumun caydırıcılığı, trafik güvenliğinin korunmasına katkıda bulunur. 51/2-a trafik ceza maddesi kapsamında, 2024 yılında hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücüler için belirlenen ceza tutarı 1.506 TL'dir. Bu ceza, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 1.123,25 TL olarak ödenmektedir. Cezaya itiraz etmek isteyen sürücülerin, ceza tebliğinden sonra ilk 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurmaları gerekmektedir.

        REKLAM

        51/2-a Trafik Ceza Maddesi ve Tutarı 2024

        51/2-a trafik ceza maddesi, hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücüler için uygulanan bir ceza maddesidir. 2024 yılı itibarıyla bu ihlali gerçekleştiren sürücüler, 1.506 TL tutarında bir ceza ile karşı karşıya kalırlar. Ancak, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde, sürücüler %25 indirim hakkından yararlanarak cezayı 1.123,25 TL olarak ödeyebilirler.

        51/2-a Cezasına İtiraz Süreci

        51/2-a cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, ceza tebliğ edildikten sonra ilk 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurmalıdır. İtiraz işlemi, ceza ile ilgili belgelerin ve sürücünün kimlik bilgilerinin bir dilekçe ile mahkemeye sunulması şeklinde gerçekleşir. İtiraz sürecinde, sürücülerin sunması gereken belgeler arasında trafik karar tutanağının fotokopisi, sürücünün kimlik fotokopisi, araç ruhsatının fotokopisi ve karar tutanak tebligatının fotokopisi yer alır.

        REKLAM

        İtiraz İçin Gerekli Belgeler

        51/2-a cezasına itiraz edebilmek için sürücülerden istenmekte olan belgeler şunlardır:

        • Trafik karar tutanağının fotokopisi
        • Sürücünün kimlik fotokopisi
        • Ruhsat fotokopisi
        • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

        Bu belgeler, itirazın değerlendirilmesi için mahkemeye sunulmalı ve eksiksiz olmalıdır. İtiraz sürecinin başarılı olabilmesi için, belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

        51/2-a trafik ceza maddesi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hız sınırlarını aşan sürücülere yönelik önemli bir yaptırımdır. 2024 yılında belirlenen ceza tutarı, sürücülerin hız limitlerine uymalarını teşvik etmekte ve aşırı hız yapmanın yol açabileceği olası kazaları önlemeye yardımcı olmaktadır. %25 indirimli ödeme imkanı, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sürücülere sunulmakta, bu da hem mali yükü hafifletmekte hem de cezanın zamanında ödenmesini teşvik etmektedir.

        Cezaya itiraz etmek isteyen sürücüler için belirlenen süreç, adil bir değerlendirme imkanı sunarken, itirazın kabul edilip edilmeyeceği mahkeme tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Bu süreçte, sürücülerin itirazlarını destekleyici belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir.

        Son olarak, 51/2-a trafik ceza maddesine ilişkin düzenlemeler ve ceza tutarları, sürücülerin trafik kurallarına olan uyumunu artırmak ve trafikteki güvenliği sağlamak için kritik önem taşımaktadır. Sürücülerin hız limitlerine uyması, hem kendi güvenliklerini hem de diğer yolda kullanıcılarının güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik kurallarına uyarak ve sorumlu bir şekilde araç kullanarak, hepimiz daha güvenli ve huzurlu bir trafik ortamının oluşmasına katkıda bulunabiliriz.

        47/1-C Trafik cezası nedir?
        47/1-C Trafik cezası nedir?
        48/5 Trafik cezası nedir?
        48/5 Trafik cezası nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Beşiktaş'ın Ankaragücü 11'i
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        Gözü kulağı transfere kapalı!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        15 yıl 6 ay hapis cezası vardı! Cinayet hükümlüsü yan daireye delik açmış!
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Anneannesinin başını duvara vurarak öldürdü!
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!