51/2-A Trafik cezası nedir? 51/2-A Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? (2024)

Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla belirlenen hız sınırlarının ihlali, özellikle aşırı hız yapmanın yol açabileceği kazaların önlenmesi açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle 51/2-a gibi trafik ceza maddeleri, hız sınırını belirli oranlarda aşan sürücülere uygulanır ve bu durumun caydırıcılığı, trafik güvenliğinin korunmasına katkıda bulunur. 51/2-a trafik ceza maddesi kapsamında, 2024 yılında hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücüler için belirlenen ceza tutarı 1.506 TL'dir. Bu ceza, 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 1.123,25 TL olarak ödenmektedir. Cezaya itiraz etmek isteyen sürücülerin, ceza tebliğinden sonra ilk 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurmaları gerekmektedir.

REKLAM 51/2-a Trafik Ceza Maddesi ve Tutarı 2024 51/2-a trafik ceza maddesi, hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücüler için uygulanan bir ceza maddesidir. 2024 yılı itibarıyla bu ihlali gerçekleştiren sürücüler, 1.506 TL tutarında bir ceza ile karşı karşıya kalırlar. Ancak, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde, sürücüler %25 indirim hakkından yararlanarak cezayı 1.123,25 TL olarak ödeyebilirler. 51/2-a Cezasına İtiraz Süreci 51/2-a cezasına itiraz etmek isteyen sürücüler, ceza tebliğ edildikten sonra ilk 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurmalıdır. İtiraz işlemi, ceza ile ilgili belgelerin ve sürücünün kimlik bilgilerinin bir dilekçe ile mahkemeye sunulması şeklinde gerçekleşir. İtiraz sürecinde, sürücülerin sunması gereken belgeler arasında trafik karar tutanağının fotokopisi, sürücünün kimlik fotokopisi, araç ruhsatının fotokopisi ve karar tutanak tebligatının fotokopisi yer alır.

REKLAM İtiraz İçin Gerekli Belgeler 51/2-a cezasına itiraz edebilmek için sürücülerden istenmekte olan belgeler şunlardır: Trafik karar tutanağının fotokopisi

Sürücünün kimlik fotokopisi

Ruhsat fotokopisi

Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi Bu belgeler, itirazın değerlendirilmesi için mahkemeye sunulmalı ve eksiksiz olmalıdır. İtiraz sürecinin başarılı olabilmesi için, belgelerin tam ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir. 51/2-a trafik ceza maddesi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hız sınırlarını aşan sürücülere yönelik önemli bir yaptırımdır. 2024 yılında belirlenen ceza tutarı, sürücülerin hız limitlerine uymalarını teşvik etmekte ve aşırı hız yapmanın yol açabileceği olası kazaları önlemeye yardımcı olmaktadır. %25 indirimli ödeme imkanı, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren ilk 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sürücülere sunulmakta, bu da hem mali yükü hafifletmekte hem de cezanın zamanında ödenmesini teşvik etmektedir.