        Haberler Gündem Güncel 52 silah ile 41 şarjör ele geçirildi | Son dakika haberleri

        52 silah ile 41 şarjör ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda giren bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 22:57 Güncelleme: 04.01.2026 - 22:57
        52 silah ile 41 şarjör ele geçirildi
        Şanlıurfa Akçakale Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir kamyonda detaylı arama yapıldı.

        Kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

