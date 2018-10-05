Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümünü iptal etmesinin ardından, bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

Dayanışmayla, neşeyle, umutla, cesaretle düzenlenen etkinlikler ve gösterimlerle dolu üç günün ardından 55. Ulusal Yarışma, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Gecenin kazananları En İyi Film - Yol Kenarı (Tayfun Pirselimoğlu, Vildan Erşen); En İyi Yönetmen - Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya); En İyi Senaryo - Çağla Zencirci, Ramata Sy, Guillaume Giovanetti (Sibel); En İyi Kadın Oyuncu - Damla Sönmez (Sibel); En İyi Erkek Oyuncu - Tansu Biçer (Yol Kenarı) Siyad En İyi Film - Parçalar (Rojda Akbayır) oldu.

Gecenin ilk ödülü olan Sinema Emek Ödülü, Onur Saylak tarafından dublör Burhan Kocataş’a takdim edildi.

Ödül töreninde Yeşilçam’da yüzler kulübüne giren “görünmez kahramanlar” teşekkür plaketiyle onurlandırıldı. Yücel Uçanoğlu, plaketini alırken “160 film çektim, giderayak bir ödül daha aldığım için çok mutluyum” sözlerini kullandı.

Atıf Yılmaz adına plaketi alan Deniz Türkali duygularını, “Yüz filmin büyük kısmında birlikteydik. Her filmde, sanki hiç film çekmemiş gibi sıfırdan başlaması beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri oldu. Sinemayı seven tüm dostları kucaklıyorum.” sözleriyle ifade etti. Osman Fahir Seden adına ödülü alan oğlu Kemal Seden, “Sadece benim değil, sektörün de babasıydı” dedi.

Jüri üyesi Hazar Ergüçlü’nün sunduğu En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Yol Kenarı filmiyle kazanan Tansu Biçer ödülünü alırken şunları dedi:

“Tayfun Pirselimoğlu’na, ekibe, jüriye teşekkür ederim. Festival, Antalya’ya dönsün, ama böyle dönsün. Böyle çok güzel.”

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü sunmak üzere sahneye çıkan İştar Gökseven, “Seneye İnşallah Antalya’dayız!” diyerek konuşmasına başladı.

Sibel filmiyle ödülü kazanan Damla Sönmez teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Çok güzelsiniz, çok güzeliz. Umuyorum ben, “sen” bittiğinde, tekrar “biz” olduğumuzda, elbet o şehre döndüğümüzde, çocuklarımıza anlatacağımız çok güzel, pırıl pırıl bir pes etmeme hikâyemiz var artık. Bu hikâyenin parçası olduğum için çok mutluyum.”

Sinema yazarı Uğur Vardan’ın takdim ettiği En İyi Senaryo ödülü Sibel filminin oldu. Sibel’in senaristlerinden, aynı zamanda filmin yönetmenleri Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti kabul konuşmasında, “Şu anda bize bakan yüzler arasında beraber film yaptığımız, film yapmayı bize öğreten insanlar var. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz.” dedi.

Jüri üyelerinden, usta yönetmen Duygu Sağıroğlu’nun sunduğu En İyi Yönetmen ödülü, Renksiz Rüya / Hewno Bêreng filmiyle Mehmet Ali Konar’ın oldu. Konar ödül konuşmasında şunları söyledi: “Festivalin bütün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buna layık görülmek çok güzel bir duygu, çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, En İyi Film ödülünü sunmak üzere sahneye çıktı. Yol Kenarı filmiyle ödülü kazanan Tayfun Pirselimoğlu şunları söyledi:

“Çok gururlu, mutlu ve sevinçliyim. Özellikle böyle bir yarışmanın parçası olmak çok heyecan verici, jüriye teşekkür ediyorum. Hepimizin teşekkür etmesi gereken birisi var, en soluksuz kaldığı anda bize nefes alacak bir delik açan Kaan Müjdeci’ye teşekkür ediyorum.”

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