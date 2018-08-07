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Kültür-Sanat

55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi yayınlandı

Bu yıl tema olarak 'insan' odaklı bir çerçeve sunan Uluslararası Antalya Film Festivali'nin afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte Antalya halkı yer alıyor

07 Ağustos 2018 Salı, 15:51:50

BU yıl 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 55'incisi düzenlenecek ‘Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi belli oldu. Afişte bu yıl başrolde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte Antalya halkı yer alıyor. Geçen yıl festivalin simgelerinden biri olan geleneksel korteje katılan onbinlerce Antalyalı ve o anın ölümsüzleştirildiği fotoğraf, festival afişinin ana temasını oluşturuyor.

FESTİVALİN TEMASI 'İNSAN'
Afişinde festivalini sahiplenen Antalya halkının yer aldığı Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl tema olarak da ‘İNSAN’ odaklı bir çerçeve sunacak. Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık bağlamında dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ortak hikayeleri anlatan filmler ‘Çağdaş Masallar’ başlığı altında izleyici ile buluşacak.

55. YILDA 55 FİLM
Genel Sanat Danışmanlığı’nı Mirsad Purivatra’nın, Artistik Direktörlüğü’nü ise Mike Downey’in üstlendiği Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl Türkiye’den ve dünyadan 55 filmi ağırlayacak. Cannes, Berlin gibi önemli dünya festivallerinde büyük ödül almış filmler, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.

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